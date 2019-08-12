人多地方唔想斷網　手機2個方法突破網絡擠塞

【手機2個方法突破網絡擠塞】打唔通電話？上唔到網？香港近日不少大型活動，真心熱愛香港的朋友都大力支持，不過人多聚集在同一地區，網絡商的基站未必能夠負荷突然大增的使用人數。唔好亂信流言，網絡商收得你錢當然不能夠隨便斷網，大家在網絡超荷時可以試試以下方法突破擠塞。

打唔通電話？上唔到網？機場畀人停網？等等，大家切勿亂信流言！香港近日不少大型活動，感激熱愛香港的大家踴躍支持，不過人多的地方就會擠迫，網絡基站其實同樣隨時頂唔順。不過大家切勿以為，自己用上唔到網就等於網絡受到限制，其實大型活動跟平常過年倒數一樣，網絡擠塞會導致大家難以通話，以及無法使用數據連線。

香港國際機場近日多次進行大型活動，人多超過網絡負荷的情況，大家使用手機通話及上網有機會出現問題。（資料圖片）

在網絡擠塞的時候，大家遇到以下情況是極之正常的：

1. 無法撥打或接收電話 2. 數據網絡速度極慢甚至無法使用 3. 會間歇性大約十分鐘接收大量訊息、通知

其實以上第 3 個情況，正正說明網絡擠塞的時候，基站依據會盡可能第一時間將訊息、數據送到大家的手機，不過礙於使用人數超過系統上限，所以就會回歸到最原始的方式：排隊！不論是朋友發送給大家的訊息，或者大家想發出去的訊息，都會因為排序需時要有一定延誤。

若果大家都有公德心的話，以下動作可以幫助大幅降低網絡負荷：

不要每個人都嘗試使用直播 停止觀看串流影片 減少不必要的數據使用

其實一般網絡基建，是不太可能同時應付同一個範圍內，使用人數突然暴增至系統上限的情況。根據中國移動香港回覆，在 8 月 12 日香港國際機場的使用人數，對比上星期同一時段上升達 10 倍；毫無疑問這樣的增幅並非網絡原有設計可以應付的。

若果身處網絡擠塞的地區，大家可以試一試以下技巧，利用網絡基建設計的特點，嘗試跟朋友取得聯絡：

嘗試將手機鎖頻，由 4G 轉 3G，甚至使用 2G 網絡 以 SMS 取代需要使用網絡的社交通訊軟件

至於有關今日（8 月 12 日）香港國際機場的大型活動期間，包括香港電訊（.csl、1010、Sun Mobile）、數碼通（SmarTone、自由鳥）、3 香港（3HK、MO）及中國移動香港（ChinaMobile HK、MySIM）在回覆查詢時，均表示機場範圍網絡正常運作，惟因為使用人數眾多，服務或有機會受到影響。網絡商大多表示，有關斷網的流言純屬虛構，網絡商沒有收到任何需要停止提供網絡服務的要求及通知。