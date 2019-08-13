【陳奕迅演唱會】優先搶購日及方法資料公開！網上搶購心得

不少歌迷期待的2019年Eason陳奕迅演唱會即將在年尾開show，今日（8月13日）終於公布演出日以及優先購票詳情，當然第一手資料為大家公開！
今次Eason陳奕迅演唱會當然仍會在紅館舉行，演出日期為2019年12月9日至26日（合共15場），不過根據以往經驗，加場的機會很大，而月有傳更會加至跨年場次。優先購票方法，只限東亞信用卡於AEGTICKETING購買，優先購票日由8月20日早上9時起，於AEGTICKETING官方網出售（按此前往）。每張信用卡限訂購一次，而每次上限為4張。當然，除了網上訂購外，亦可以致電28611611電話訂購。
陳奕迅Eason演唱會很大機會加場至跨年（黃國立攝）
Eason陳奕迅演唱會 搶購小小心得
其實要搶Eason陳奕迅演唱會優先購票，打電話訂購絕對是不切實際，因為根據以往經驗打過萬通電話都未能打入，比網上購買更加困難。當然要在AEGTICKETING網上購買亦都不容易，相信優先購當日8點半開始便網絡繁忙而不能進入網站，雖然網站會有一些措施會擋著「電腦bot」搶入購票，但根據以往經驗網站還是非常難入及很易「死網」。因此建議大家盡用手上能上網的裝置，如電腦及手機，而電腦則打開數個不同瀏覽器（最好是不同程式，如Chrome、Firefox、Safari）來refresh頁面。不過緊記，大都不能用「F5」，要按頁面上指定的按鈕來refresh才可。
如果幸運地進入購買網頁，請盡快準備好輸入資料，如信用卡、姓名、地址及電話等，因為在限時之內AEGTICKETING就算為用家揀好座位，都不一定為大家hold實門券，所以一定要快手才可。不過就算大家輸入晒所有資料，另一難關便是「付款」，因為記者試過多次優先購票時，因為付款時未能收到信用卡中心發出的「認證SMS」而最後付款失敗（年初搶購「五月天」門券時的慘況，又是AEGTICKETING...），因此大家都要求神拜佛沒事才好。
如果不幸優先搶購買不到，還有公售的機會。公售大都會以UBRTIX（城市電腦售票網）或CityLine，搶購難度點都比優先售「低少少」（都是難搶，但數量較多，網頁亦比AEGTICKETING穩陣一點），不要灰心，只要努力總有機會搶購得到。
AEGTICKETING時常都有熱門歌星的優先購票服務
陳奕迅Fear And Dreams 2019香港演唱會 資料
日期：2019年12月9 – 12、14 – 17、19 – 22及24 – 26日
時間：8:15pm
地點：紅磡香港體育館
門票售價：HK$980/ HK$680/ HK$480
詳細演出日期
1) 2019年12月9日 (一) 頭場
2) 2019年12月10日 (二)
3) 2019年12月11日 (三)
4) 2019年12月12日 (四)
5) 2019年12月14日 (六)
6) 2019年12月15日 (日)
7) 2019年12月16日 (一)
8) 2019年12月17日 (二)
9) 2019年12月19日 (四)
10) 2019年12月20日 (五)
11) 2019年12月21日 (六)
12) 2019年12月22日 (日)
13) 2019年12月24日 (二)
14) 2019年12月25日 (三)
15) 2019年12月26日 (四) 尾場