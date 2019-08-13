【陳奕迅演唱會】優先搶購日及方法資料公開！網上搶購心得

不少歌迷期待的2019年Eason陳奕迅演唱會即將在年尾開show，今日（8月13日）終於公布演出日以及優先購票詳情，當然第一手資料為大家公開！

今次Eason陳奕迅演唱會當然仍會在紅館舉行，演出日期為2019年12月9日至26日（合共15場），不過根據以往經驗，加場的機會很大，而月有傳更會加至跨年場次。優先購票方法，只限東亞信用卡於AEGTICKETING購買，優先購票日由8月20日早上9時起，於AEGTICKETING官方網出售（按此前往）。每張信用卡限訂購一次，而每次上限為4張。當然，除了網上訂購外，亦可以致電28611611電話訂購。

陳奕迅Eason演唱會很大機會加場至跨年（黃國立攝）

Eason陳奕迅演唱會 搶購小小心得

其實要搶Eason陳奕迅演唱會優先購票，打電話訂購絕對是不切實際，因為根據以往經驗打過萬通電話都未能打入，比網上購買更加困難。當然要在AEGTICKETING網上購買亦都不容易，相信優先購當日8點半開始便網絡繁忙而不能進入網站，雖然網站會有一些措施會擋著「電腦bot」搶入購票，但根據以往經驗網站還是非常難入及很易「死網」。因此建議大家盡用手上能上網的裝置，如電腦及手機，而電腦則打開數個不同瀏覽器（最好是不同程式，如Chrome、Firefox、Safari）來refresh頁面。不過緊記，大都不能用「F5」，要按頁面上指定的按鈕來refresh才可。

如果幸運地進入購買網頁，請盡快準備好輸入資料，如信用卡、姓名、地址及電話等，因為在限時之內AEGTICKETING就算為用家揀好座位，都不一定為大家hold實門券，所以一定要快手才可。不過就算大家輸入晒所有資料，另一難關便是「付款」，因為記者試過多次優先購票時，因為付款時未能收到信用卡中心發出的「認證SMS」而最後付款失敗（年初搶購「五月天」門券時的慘況，又是AEGTICKETING...），因此大家都要求神拜佛沒事才好。

如果不幸優先搶購買不到，還有公售的機會。公售大都會以UBRTIX（城市電腦售票網）或CityLine，搶購難度點都比優先售「低少少」（都是難搶，但數量較多，網頁亦比AEGTICKETING穩陣一點），不要灰心，只要努力總有機會搶購得到。

AEGTICKETING時常都有熱門歌星的優先購票服務

陳奕迅Fear And Dreams 2019香港演唱會 資料 日期：2019年12月9 – 12、14 – 17、19 – 22及24 – 26日 時間：8:15pm 地點：紅磡香港體育館 門票售價：HK$980/ HK$680/ HK$480