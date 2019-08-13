iOS 13 Notes備忘錄手寫敏感字要「河蟹」？限制言論定另有原因

當大家申請一些網站的用戶名稱時，應該都會試過被拒絕使用某字眼，如粗言穢語﹑政治敏感字眼等。而 Apple 本身對 iOS 內的系統要求也非常高，在 App Store 中，難以看到色情﹑過份暴力的內容和 Apps 出現，令 iOS 的形象一向都較好。但近日有國外的網民發現，在 iOS 13 beta 中，在 Notes app 連手寫的文字都被「河蟹」，認為有點矯枉過正，甚至影響到用戶的言論自由。

過濾敏感字眼

Reddit 一位網名「u/_l_e_x_」的網友，在iOS 13 的 beta 上進行測試，在 Notes app 手寫筆記，發現系統把敏感字「fuxk」過濾。有很多網民以為，iOS 13是把手寫的那個字「河蟹」，也有人認為是自動修正和檢查串法的功能令敏感字被過濾。其實過濾的地方是 Notes App 上的建議標題，Notes App 會把第一句當作建議標題，從 Reddit 的圖片看到，本來的「fuxk」在標題上以「_」底線代替。

地區性限制？

根據 Reddit 上的這個 post，網站 TheNextWeb 的記者也進行了測試，直接把手寫筆記複製，發現 Apple 同樣把「fuxk」過濾。同時，記者也嘗試了其他字眼，發現並非所有的粗言穢語都是過濾對象，如「ass」等就能顯示出來。記者認為，Apple 對字眼進行過濾是為了配合當地的 PG-13 要求，但確實的目的還有待向 Apple 查詢，而家用戶可以使用的敏感字眼眾多，Apple 要把所有過濾也不是易事。

之前有消息指《Dragaylia Lost~失落的龍絆~》刪除具政治敏感字眼的訊息（Google 圖片）

中國地區會更嚴重嗎？

如果 iOS 13 真的因為地區的要求，在系統上進行過濾的話，本身「河蟹」問題就已經很常見的中國問題可能更嚴重。加上 iPhone 又是中國用家熱愛使用的電話，網絡加上手機系統自身的「河蟹」，那就真的是內外打壓言論自由了。暫時記者試用香港版iOS 13 Developer Beta 6仍未出現「河蟹」問題，仍然題示「fuxk」標題字樣，可能是不同地區才會出現的問題吧。

就讓大家等 iOS 13 正式推出後，再看香港有沒有類似的過濾問題吧。

暫時實試香港版iOS 13 Develope Beta 6仍未有「河蟹」的情況（林勇攝）

資料來源：thenextweb（按此進入）﹑Reddit（按此進入）