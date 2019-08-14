Fact check咗未？騰訊推錯新聞訊息　指颱風利奇馬致山東全省死亡

騰訊視頻誤報颱台導致「山東死全省」？網絡資訊爆炸，不斷推陳出新，每日數量龐大得遠超人腦負荷。正逢多事之秋，每日爆出一些未經證實的聳人聽聞，大眾譁然之際總有人問「fact check咗未？」。到了fact已checked時卻有新證據指fact check的資料反是fake news，必須再fact check！正是「跟車」又死，唔「跟車」又死，中伏早注定，令人無所適從！

網上資訊既多且快，好易令網民跟車太貼，中伏撞車。竟然連騰訊視頻這些大型傳媒機構也「甩碌」，發出嚴重錯誤的新聞訊息。

騰訊視頻發送了一則山東省應急廳消息，指「颱風利奇馬已致全省人死亡」。（網上圖片）

正如上面的擷圖所見，騰訊視頻發送了一則山東省應急廳消息，指「颱風利奇馬已致全省人死亡」，後來發現有誤，於其官方微博道歉。

颱風「利奇馬」肆虐浙江和山東兩省，雖然風力強勁，但導致「全省人死亡」未免太天方夜譚。「山東省應急廳消息：颱風利奇馬已致全省人死亡，7 人失踪」此一消息令外界譁然，但實際災情卻是5人死亡、7人失蹤。雖是悲報，其嚴重程度大大低於誤報。

騰訊官方微博亦發帖致歉，指因編輯失誤，造成文案中遇難人數出現缺失，發現後已立即進行更正：「對於產生的不良影響，我們向廣大網友表示誠摯的歉意。在日後的發布工作中，我們一定嚴加審核，杜絕此類錯誤的再次發生。 ​​​​」不過很多山東網民就好幽默，也在微博發帖「報平安」，證明自己還「未死」、「活著」。騰訊視頻是次錯誤不禁令人想起2011年亞視報導江澤民逝世一事；不過也有人認為騰訊視頻的訊息可能只是打漏了死亡人數以致句式變成「全省_人死亡」，屬手民之娛。