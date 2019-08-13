香港電腦通訊節 2019　著數優惠限量激安產品推介

香港電腦通訊節2019 （會展電腦節）即將在 8 月 23 日至 26 日在香港會議展覽中心舉行，大會今年更會每日都推出超低價激安產品；不想一大清早排隊的朋友，當然亦有各大品牌的優惠及著數推介。

香港電腦通訊節2019（會展電腦節）將會在 8 月 23 日至 26 日在香港會議展覽中心舉行，雖然深水埗腦場電腦節未有同步舉行，不過應該不損大家購物的雅興。尤其是今年主辦機構香港電腦商會，將原本只在首日推出的激安價限量產品，加碼至每日推出；4 天電腦節將會每日派出 200 個籌，讓大家可以有更多機會購得限量激安價產品。

香港電腦通訊節2019 將會推出多款產品優惠、激安貨品，讓用戶搶購。（香港電腦商會）

「激安大購賞」限量產品（按圖放大）

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大會會在每日電腦節開始前開始派發籌號，持籌人士即日於場內消費滿港幣 $200 或以上，取得有效機印或蓋有公司印章的消費單據，於當天中午 12:00 或之前，前往大會指定展位外「排隊區」登記，大會工作人員將按號碼籌次序，逐一進行認購登記；而無人認領的號碼籌將會自動順延。市民登記後將獲發「認購證」，可自行前往相關展位購買心儀產品。

香港電腦通訊節2019 大抽獎部分獎品，獎品總數為 4 天電腦節的總數。（香港電腦商會）

另外，每日在場內以電子消費滿 $500（憑最多 2 張電子發票），即可參加大抽獎，有機會獲得上圖的豐富獎品。

而不喜歡晨早排隊，或者覺得自己手氣普通的朋友，亦可以考慮各大品牌提供的現場優惠，當中包括：

Acer（攤位號碼: E01）Swift1 手提電腦 3 千 1 百多（原價 $3,998）、Swift5 手提電腦 6 千 6 百多起（原價 $7,998）、Aspire XC 885和Desktop Orion 3000 桌上電腦低至83折優惠、R241Y Bbmix等系列顯示屏千餘元起。