Bridgefy 離線藍牙發訊息app測試：效果不穩定、重要時刻不可靠

數碼生活
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Bridgefy 這一款可以依靠藍牙功能，離線跟附近用戶發送訊息的 App 近日受到追捧，因為可以在沒有數據網絡下繼續通訊的關係，令不少朋友紛紛安裝，希望在參與大型活動，網絡擠塞的時候不至於失去聯絡。不過記者實際測試，Bridgefy 的穩定性其實不足以依賴作危急時使用。

Bridgefy 是一款可以利用手機跟手機之間的藍牙連線，在 100 米範圍內跟其他同樣已安裝 Bridgefy 的手機互傳訊息的軟件。Bridgefy 更跟 2014 年大型活動時開始興起的 Firechat 一樣，可以利用每一台已經安裝 Bridgefy 的手機組成一個 MESH 網絡，在沒有數據連線（連 Wi-Fi 都沒有）的情況下，擴大 Bridgefy 用戶之間的連線距離至範圍內每一台裝有 Bridgefy 手機的總範圍，概念上的話是一款很適合在野餐，甚至大型活動網絡擠塞時使用的通訊軟件。

記者利用連接 Wi-Fi 的 iPhone（左起）、連接 Wi-Fi 的 Android 及兩台僅以開啟藍牙的 Android 作測試。（區慶威攝）

不過，在下實測 Bridgefy 軟件，利用 3 部 Android（1 部使用 Wi-Fi、2 部僅使用藍牙）及 1 部 iPhone（Wi-Fi），同時試用 Bridgefy 的 Broadcast 廣播模式，發現縱使 4 台手機近在咫尺，不過卻無法成功透過廣播模式向其他手機發訊；不論是使用那一台手機發出訊息，都只會有其中一部，甚至全部都收不到訊息的情況。

Bridgefy 各種不成功狀況（按圖放大）

在下嘗試以 iPhone 與其中一台在廣播模式中成功聯繫的手機作一對一的通訊（iPhone 為 Wi-Fi 連接、Android 為藍牙連接），但訊息又無法透過一對一發出或接收。簡單而言，在下沒有成功在兩部手機同時使用 Bridgefy 藍牙連接成功，亦沒有一台手機可以接收到全部其他手機所發出的訊息。

未知道 Bridgefy 不穩定的表現，會否跟香港近期大量新增用戶有關。部分手機已經成功在 Bridgefy 登記，但在其他手機上卻顯示用戶為未認證狀態，可能是訊息無法傳送的原因之一。Bridgefy 近期興起，其實坊間傳聞 Firechat 已經無法使用有關，不過在下測試，Firechat 依然能夠登記新帳戶及成功發送訊息，似乎未如傳聞般無法使用。

總括而言，Bridgefy 是一款免費軟件，大家下載作備用並無不可，不過若以其穩定性作考慮，在下並不會建議大家在危急關頭依賴 Bridgefy 作通訊之用。

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