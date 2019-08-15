臨終人士專用 360 VR 服務？一秒回到故鄉　再看兒時景色圓夢

VR 普遍人認為是用於遊戲、娛樂之用，其實 VR 已經開始在不同的行業上活躍，360 度第一身的體驗，除了用在遊戲上，更可以當作醫療用途。日本影像製作公司 omoieizo，推出專為臨終人士使用的 VR 體驗，讓他們可以最後一次回到故鄉，看看一直陪伴自己的地方，令最後的景色不只是慘白的醫院。

日本 360° VR 風景

omoieizo 推出的 360° VR 虛擬實境體驗服務，並不是 VR 遊戲的「虛擬」景象，而是使用 8K 的 3D VR 攝影機，拍攝日本各地風光，令用家可以透過 VR 作一次「虛擬」旅遊。對於長者和行動不便的人士，VR 能代替他們雙腳，帶他們到不同的地方，同時免去舟車勞頓之苦。

臨終人士專用 360 VR 服務

臨終人士專用

在彌留之際，可能會有不少人會想回到故鄉，看看那一個熟悉的風景，能令自己心情平靜之餘，又有一種回到最初的感覺。令受年老或病患的困擾，很多時在這個階段都離不開醫院。Omoieizo 推出 VR 服務的目的，就是希望幫助臨終人士圓夢。不過，Omoieizo 暫時未解釋服務的具體內容，如果可以為用戶度身訂造，打造最個人的影片就更有意義，畢業這個服務對用戶來說不容有失。

醫生也可以使用 VR 練習，如學習用激光進行手術（《Surgeon Simulator CPR》遊戲截圖）

VR 具出色的醫療作用

其實 VR 在醫療上的效果非常出眾，特別是治療痛症上，醫生會按照病人的情況，設置 VR 場景的內容，利用 VR 有效分散腦部接收痛楚信息，有效應對焦慮和控制疼痛，從而減少使用藥物。甚至正在開發 VR 醫療手術，以 360° 的視角減少手術的死角，加大醫療成效。看來 VR 在醫療上的效果，比起 VR 遊戲出色很多。

資料來源：cnet japan（按此進入）