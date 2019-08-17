美國神秘「電視老人」出沒維州！家家送舊電視機搞乜鬼？

數碼生活
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美國維珍尼亞州住宅區居民最近每日起身，都會在自家門口搵到一部「免費」電視機。聽起來像件不俗的禮物，直到看到電視的陳舊厚重外殼，應該認得出是早已被淘汰的類比（Analog）制式，多數人也許都會「呻笨」吧！有位謎之「電視聖誕老人」逐家逐戶派舊電視，亨利科縣（Henrico County, Virginia）已有50多個家庭收到這位頭上戴了電視的神秘人放低的「過時」禮物。

謎之「電視頭」家家戶戶派送舊電視，8月份聖誕老人？《華盛頓郵報》（Washington Post）引述當地警方指，維珍尼亞州亨利科縣超過50戶家庭起床後，在家門口的梯級上發現放了部早已被淘汰的舊式類比（Analog）電視機。警方上周日凌晨起開始收到關於收到電視機的報案。到了朝早，警署電話線都被報案來電塞爆。

（6abc.com影片擷圖）

放在每個家庭門前梯台的電視機，螢幕都是小心翼翼地放成朝向門口。部份居民透過安裝在門鐘上的保安用防盜針孔攝影機鏡頭發現「聖誕未到老人」由造型到行為都莫名奇妙—— 他（或她）的頭部竟然也是部舊式類比電視機。超過一條片段都見到派電視的至少有一名送貨員，該名看來是男性的人士身穿藍色連身衫、手戴黑手套、腳穿看似棕色山系風格的靴。警方相信有另一位白衫男子幫手，他「送貨」時也頭戴電視機。

（6abc.com影片擷圖）

另一戶家庭CCTV拍到的「送禮」情況：

（6abc.com影片擷圖）

其中一段影片顯示，一名穿着藍衫的男子手中抱着電視機，在半夜時份登上一個家庭的門廊台階。他在樓梯頂停低，轉身蹲下、如同奧運舉重選手般的姿態將電視放在門廊上，螢幕朝向門口。神秘電視男暫停動作，好像要欣賞自己的手工，再行落樓梯。他又停下腳步驀然回首，望向保安鏡頭幽默地揮手三下，像講「拜拜」般，最後於夜色之中。

警方確定事件對居民沒有威脅，卻帶來嚴重不便，因為根本無人會用到這些電視機。他們向該縣固體廢物部門借來一輛貨車，6名警員於周日約1小時內收集了所有電視機，放上車送去回收。

雖然當地警方不打算進一步調查，但也鼓勵居民遇上類似情況時再度報警。警官Matt Pecka表示，事件牽涉的罪行最多只是亂拋垃圾。

究竟送舊電視的「電視老人」是何方神聖？背後目的又是甚麼？這成為亨利科縣居民的不解之謎。一位屋主Jim Brooksbank對6abc說：「現在是夏天，人們正準備開學。也許『電視人』只是準備罷工，而且在我們的生活中發放一點點幽默，」，他亦表示鄰居們都提出了眾多揣測，有人估是大學體育運動代表隊或兄弟會成員的無聊惡作劇。

Jim Brooksbank 兒子Chase Brooksbank跟朋友所拍的Youtube片：

原來這種情況並非首次發生。去年8月23日，鄰近列治文市（Richmond）的Grey Oaks區居民Glen Allen也有類似的經歷，他家的門廊當日收到了20部電視機。

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