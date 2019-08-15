MacBook Pro 2015 年版電池有危險？美國聯邦航空總署禁帶上機

MacBook Pro 2015 年版竟然因為電池問題，步 Samsung Note 7 的後塵，被美國聯邦航空總署 FAA（Federal Aviation Administration）全面禁飛，到底自己的 MBP 是否受影響型號，以下就教大家分辨。

MacBook Pro 2015 年版（MBP）的電池問題在今年 6 月 20 日由 Apple 確認，並已經展開免費的電池更換服務。不過在 Apple 正式宣布回收前，其實就有用戶的 15 吋 MBP 因為電池過熱而爆炸，雖然未有做成人命傷亡，不過有存在爆炸危險的物件，自然會觸動美國聯邦航空總署 FAA 的神經。

MacBook Pro 2015 年版沿用由 2012 年開始的第三代設計。（Apple）

MacBook Pro 2015 年，即是第三代 MBP 最後一款型號，受影響裝置主要在 2015 年 9 月 至 2017 年 2 月間發售的 15 吋 MacBook Pro 2015 年款，硬件上配備 Retina 屏幕、Touch Pad 觸控板加入 Force Touch 設計，機身左側設有 MagSafe 2 埠、Thunderbolt 2 埠 2 個、USB 3 埠及 3.5mm 插頭；機身右側設有 USB 3 埠、HDMI 埠及 SDXC 卡插槽。再說得簡單一點，MBP 2015 年版，即是設有 Touch Bar 的 MBP 前最後一個型號，跟 2012 至 2015 年版的 MBP 外型大致相同。

MacBook Pro 2015 年版曾出現電池引起的爆炸問題（按圖放大）

要分辨自己的 MBP 是否受到影響，最準確的方法，是開啟 MacBook Pro，從畫面左上角的 Apple 選單（）選擇「關於這台 Mac」。確認型號為「MacBook Pro（Retina，15 吋，2015 年中）」。如果你的 MBP 屬於這個型號，請複製 MBP 的序號（Serial Number），然後將序號輸入到 Apple 的「15 吋 MacBook Pro 電池回收方案」官方網站中，檢查電腦是否受影響需要更換電池的批次。

檢查 MacBook Pro 2015 年版是否受影響（按圖放大）

根據 FAA 的規定，理論上已更換電池的 MacBook Pro 2015 年將不會受到禁令影響。不過，無論是否考慮到飛行安全，大家為了自己著數，還是儘早為有問題的 MBP 更換電池。

連結：Apple 「15 吋 MacBook Pro 電池回收方案」官方網站