【過關必學．Android篇】隱藏／雙開 Whatsapp 等敏感 Apps教學

消息指近期手機內的資料被不同地方的海關列為需要查核的一部份，「某些」措施較為強硬的地區，更需要旅客們親自解鎖手機讓關員檢查，並沒有「拒絕被查」的選擇。香港人一向重視私隱，如果真的不想要讓人看到 App 內的私人資料／對話，就最好善用近年越見熱門的「分身」功能；當然，由於授權關係，這類功能只有 Android 機可以用得到啦！

小心分身 Apps 陷阱？

目前不少 Android 手機都有官方的「應用分身」功能，如果是這類型的分身，一般沒有甚麼安全風險，但由於這些分身功能並不包括將主身與分身任一隱藏起來，要用於保護隱私的作用其實一般；但如果靠加入隱藏功能的第三方 Apps 實現分身功能，卻又要注意有關安全問題。

第三方分身 Apps 的原理，多數是在 App 內再構築一個虛擬環境、裝上指定 Apps 的另一版本，然而這個虛擬環境理論上可以任這些分身 Apps 的開發者自由操控，故若然你用的開發者用心不良，在分身內所有資料都有可能被竊取。

在 Google Play 上，隨手可以找到幾十個名字、圖示不同的分身、隱藏 App，但可以見到描述甚至App 的截圖有不少類同，甚至一模一樣，而且不難發現其開發者有中國背景………

幸好，千挑萬選之下，我們還是找到了一個有差不多功能，卻又出自一個頗具名氣的品牌 Trend Micro 之手的《雙開君》，而且沒有廣告、費用全免。

簡易雙開流程

《雙開君》的操作十分簡單，只需要幾步就可以開出 Apps 的分身，而且更可以加入保安措施：

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如何隱藏好主身／分身？

要完美隱藏好一個主身，最好的「策略」莫過於將分身放在當眼位置，並藏好主身，要做到這一點，就要善用 Android 系統可以任安裝不同 Launcher 介面 Apps 的特性 － 除了要有像《分身君》般可以在 Home 加入 App 捷徑的 Apps 之外，最好還是再加上一個可以隱藏 Apps 的 Launcher。

此類型 App 在 Google Play 上同樣有大量選擇，要講操作簡便的，小米出品的 Poco Launcher 是一個頗為簡潔之選。