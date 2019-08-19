【WatchOS 6露玄機】新Apple Watch第5代或推鈦金屬、陶瓷版？

Apple Watch新系列或會9月iPhone發布會中同時面世，近日有外媒在watchOS 6 beta版發現，新一代Apple Watch（第5代）或會再度推出陶瓷版，更首次使用鈦金屬。

Apple Watch在第一次設定手錶時，會播放寫着 Apple Watch 型號的動畫，外媒iHelp BR報道，在watchOS 6 beta中，動畫上出現「44MM CERAMIC CASE」（44mm陶瓷錶殼 ）和「44MM TITANIUM CASE」（44mm 鈦金屬錶殼）字眼，估計新一代 Apple Watch有陶瓷及鈦合金版本。

在watchOS 6 beta中，動畫上出現「44MM CERAMIC CASE」（44mm陶瓷錶殼 ）和「44MM TITANIUM CASE」（44mm 鈦合金錶殼）字眼，估計新一代 Apple Watch有陶瓷及鈦金屬版本。（iHelp BR圖片）

2015年推出的Apple Watch，過往亦曾推出陶瓷版本，惟在Apple Watch series 4 中未有這個選項。至於鈦金屬，Apple近年在Apple Card應用，Apple Watch方面則是首次；鈦金屬有強度高、耐腐蝕、不生鏽、重量輕等優點，相信會帶來一番新體驗。

不過，目前未知新版本是Apple Watch series 5還是在舊有series 4 加入新錶殼，詳情看來要等下月的發布會公布了。而按目前消息指出，蘋果新產發布會很大機會於9月10日舉行。