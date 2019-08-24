Steam調查：熱門顯示卡GTX 1060市佔登首位達15%　AMD卡十甲不入

對於遊戲玩家來說顯示卡的重要性不言而喻，那麼在玩家眼中什麼顯示卡最受寵呢？ 全球最大的PC遊戲平台Steam發布了最新的玩家硬件調查報告，在這份報告中，GTX 1060毫無疑問的奪魁，其份額高達了15.35%。

除此之外，排名第二、第三名也都是GTX10系的獨顯，分別為GTX 1050Ti和GTX 1050，作為今年剛剛發布的RTX顯卡，用戶最多的則是RTX 2070，不過份額僅為1.20 %，排名第14。

在這份報告中，GTX 1060毫無疑問的奪魁，其份額高達了15.35%。（中關村在線提供）

對於A卡粉絲來說，或許有些失望，因為前十名中毫無例外的都是N卡，而A卡用戶數最多的顯卡是RX 580，份額為1.38%，排名第11，第二多的顯卡是Radeon R7 Graphics，份額為0.81%。

而再CPU，Windows系統上，英特爾CPU佔據了82%的份額，而AMD CPU佔據了17.99%的份額，自3月份以來，兩者份額的變化幅度維持在0.4%以內。

編輯點評︰ 對於時下GTX1060為何能夠最受到玩家受寵，很大程度上還是源於如今的價格最為合適，而對於RTX20系獨顯，對於打算入手的朋友們還不需要太著急，其價格還沒有落到特別合適的區間，以至於短期內還是觀望比較合適。

Alienware Area-51m（ALWA51M-D1766W） 基本參數 上市時間︰2019年01月

產品類型︰家用

產品定位︰遊戲本，影音娛樂本

操作系統︰預裝Windows 10 Home Basic 64bit（64位家庭普通版） 處理器 CPU系列︰Intel Core i7 9代系列

CPU型號︰Intel Core i7 9700K

CPU主頻︰3.6GHz

最高睿頻︰4.8GHz

核心/線程數︰八核心/八線程

三級緩存︰12MB

總線規格︰DMI3 8 GT/s

核心架構︰Coffee Lake

製程工藝︰14nm

功耗︰195W

商用技術︰Intel 博銳技術 存儲設備 內存容量︰16GB（8GB×2）

內存類型︰DDR4 2400MHz

最大內存容量︰32GB

硬盤容量︰512GB+512GB

硬盤描述︰火PCIe M.2 SSD（Class 50）+512GB PCIe M.2 SSD（RAID0）

光驅類型︰無內置光驅 顯示屏 觸控屏︰不支持觸控

屏幕尺寸︰17.3英寸

顯示比例︰16:9

屏幕分辨率︰1920x1080

屏幕技術︰FHD，LED背光，Tobiiw/GSYNC，144Hz 顯示卡 顯示卡類型︰發燒級獨立顯卡

顯示卡芯片︰NVIDIA GeForce RTX 2080

顯存容量︰8GB

顯存類型︰GDDR6

顯存位寬︰256bit 多媒體設備 攝像頭︰集成攝像頭

音頻系統︰內置音效芯片

揚聲器︰內置揚聲器

麥克風︰內置麥克風 網絡通信 無線網卡︰Killer 1550，支持802.11ac無線協議，支持雙頻（2.4GHz+5GHz）

藍牙︰支持，藍牙5.0模塊 輸入設備 指取設備︰觸摸板 電源描述 電池類型︰鋰電池，90瓦時

續航時間︰視具體使用環境而定

電源適配器︰100V-240V 510W 自適應交流電源適配器 外觀 外殼材質︰碳纖維

外殼描述︰白色 其他 安全性能︰安全鎖孔 筆記本附件 包裝清單︰

筆記本主機 x1

電池 x1

電源適配器 x1

電源線 x1

說明書 x1

保修卡 x1 保修信息 保修政策︰全國聯保，享受三包服務

保養時間︰2年

保養備註︰2年先智服務（含上門服務+意外保護）

客服電話︰800-858-0549; 400-884-5115

電話備註︰8:30-17:30（節假日休息）

詳細內容︰戴爾計算機（中國）有限公司（以下簡稱「戴爾公司」）將根據《微型計算機商品修理更換退貨責任規定》（以下簡稱《三包規定》）提供修理、更換、退貨服務（以下簡稱「三包服務」）。按照《三包規定》，在適用的三包期內，您可以憑發貨票和三包憑證要求戴爾公司提供相關的「三包服務」。 「三包服務」的期間自戴爾公司開具發貨票之日起計算。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】