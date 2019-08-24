Steam調查：熱門顯示卡GTX 1060市佔登首位達15%　AMD卡十甲不入

對於遊戲玩家來說顯示卡的重要性不言而喻，那麼在玩家眼中什麼顯示卡最受寵呢？ 全球最大的PC遊戲平台Steam發布了最新的玩家硬件調查報告，在這份報告中，GTX 1060毫無疑問的奪魁，其份額高達了15.35%。
除此之外，排名第二、第三名也都是GTX10系的獨顯，分別為GTX 1050Ti和GTX 1050，作為今年剛剛發布的RTX顯卡，用戶最多的則是RTX 2070，不過份額僅為1.20 %，排名第14。
在這份報告中，GTX 1060毫無疑問的奪魁，其份額高達了15.35%。（中關村在線提供）
對於A卡粉絲來說，或許有些失望，因為前十名中毫無例外的都是N卡，而A卡用戶數最多的顯卡是RX 580，份額為1.38%，排名第11，第二多的顯卡是Radeon R7 Graphics，份額為0.81%。
而再CPU，Windows系統上，英特爾CPU佔據了82%的份額，而AMD CPU佔據了17.99%的份額，自3月份以來，兩者份額的變化幅度維持在0.4%以內。
編輯點評︰
對於時下GTX1060為何能夠最受到玩家受寵，很大程度上還是源於如今的價格最為合適，而對於RTX20系獨顯，對於打算入手的朋友們還不需要太著急，其價格還沒有落到特別合適的區間，以至於短期內還是觀望比較合適。
Alienware Area-51m（ALWA51M-D1766W）
|基本參數
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上市時間︰2019年01月
|處理器
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CPU系列︰Intel Core i7 9代系列
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存儲設備
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內存容量︰16GB（8GB×2）
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顯示屏
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觸控屏︰不支持觸控
|顯示卡
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顯示卡類型︰發燒級獨立顯卡
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多媒體設備
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攝像頭︰集成攝像頭
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網絡通信
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無線網卡︰Killer 1550，支持802.11ac無線協議，支持雙頻（2.4GHz+5GHz）
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輸入設備
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指取設備︰觸摸板
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電源描述
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電池類型︰鋰電池，90瓦時
|外觀
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外殼材質︰碳纖維
|其他
|安全性能︰安全鎖孔
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筆記本附件
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包裝清單︰
|保修信息
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保修政策︰全國聯保，享受三包服務
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