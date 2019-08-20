美國延長華為禁令寬限期　Mate 30 系列可以用 Android 了

華為早些日子被捲入中美貿易戰的旋渦之中，於 5 月時被美國商務部頒布封殺命令，如沒有特別許可，美國企業將不可以為華為提供任何軟、硬件技術。其後美國又就禁令施以 90 日寬限期，而限期到期之日就是 8 月 19 日。 若然禁令正式生效，華為新手機，如 9 月登場的華為 Mate 30 系列，將會沒有 Google Android 系統使用。然而，美國方面又為華為伸出「緩」手 － 將寬限期再延長了。

雖然華為方面較早前已經祭出鴻蒙 HarmonyOS 作為後備方案，表示無懼封殺「馬照跑、機照出」，然而沒有 Android 系統以及 Google 支援的旗艦，的確讓人放不下心，預計會大大打擊 Mate 30 系列的銷情。

如今美國將禁令寬限期延長多 90 日，亦即是到今年的 11 月 17 日為止，華為都能夠繼續使用 Google 以至其他美國企業的服務與技術；換言之，在 9 月中發表的 Mate 30 倖免於難，可以繼續使用 Android 系統出機，而這單是這個系列，就已經可以讓華為於手機市場撐多半年時間。

Mate 30 系列目前沒有太多資料在網上流出，有指當中的高階型號、即 Mate 30 Pro 將會採用全新的 Leica 四鏡頭設計，並配備 P30 Pro 的 5 倍光學變焦鏡頭、支援最高 50 倍數碼變焦等等。

於外型方面，據內地一外殼生產商早前流出，今代 Mate 30 系列將會比上代更為方正，採用了全新款的「瀑布」曲面屏，而鏡頭處亦變成了圓型排列。

資料來源：PhoneArena、SlashLeaks