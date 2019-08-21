Libratone Track Air新升級版藍牙真無線耳機　勢成AirPods大敵

藍牙5.0真無線耳機多不勝數，而丹麥新貴音響品牌Libratone年初加入戰團後推出了首款Track Air，當時獲得不少好評。相隔不足半年他們再推升級版Track Air+（Track Air Plus），名字多了個「+」到底兩者有何分別？原強化了智能降噪功能，令用家在不同環境中更能享受清晰通話和音樂，本文就為大家送上實際試用報告。

Libratone Track Air+ （Track Air Plus）無論外形和基本功能都跟原先的Track Air無異，讀者可以翻看我們之前的介紹【Libratone Track Air 藍牙真無線耳機】。至於今次新升級版，官方介紹起用了獨家「CityMix Smart」智能降噪技術，主動加被動降噪可高達30dB。透過耳機上的感應器，智能識別用處於靜止、運動以及環境噪音的強弱，並自動切換到適宜的降噪等級，保持用家不受外界噪音影響。此外，還有麥克風增強技術（Dual-Mic Noise Cancellation），兩者配合令通話更清晰。

Libratone Track Air+建議零售價：HK$1,988

辦公室良伴

基於Track Air+主打強化了降噪功能，我們當然要試試，結果發現在嘈雜的辦公室使用時表現極佳，一播放音樂已完全聽不到背後同事聊天的聲音，可以專心工作。當用家移動到樓梯、廁所或電梯大堂等較寧靜的地方時，耳機則會稍為調整降噪效果，保持音樂的音量沒變。我們測試時把手機放下，耳機離開方圓10至20米都接收無阻，對經常要在辦公室內走動的人士來說十分方便。而於室外時隔音效果明顯增強，車聲和人聲都能阻隔，講電話時雙方的對話均很清楚，效果也令人滿意。可是基於藍牙耳機的「死症」，在街上人多的地方聽歌還是會出現輕微斷聲，不過Track Air+的表現仍在可接受範圍。

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配戴感一流

另外，Track Air+值得一讚的，是在耳機功能以外其造型非常討好，不止兩隻翼設計夠Cyber，配戴感穩妥又貼耳，搖頭也不會有掉出來的感覺，而且其重量只有5.6克，相比AirPods的4克只是數字上的分別，拿上手輕得出奇，很適合女士使用。Track Air+還採用了輕觸式設計，透過Libratone App更改手勢點掃機身就能操作，夠個人化之餘也夠簡單。而且其充電盒也能使用無線充電，如果是iPhone用家以它來取代AirPods相信是不錯之選。