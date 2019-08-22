YouTube AI擺烏龍！誤當機械人有生命？格鬥片涉虐待動物被下架

機械人格鬥（Battlebots）已經舉行了很多屆，和大家在電影和動畫上看的不同，比賽的機械人大都不是人型，而是使用最適合對戰規則的型態，因此部分和動物較為相似。YouTube 近日就爆出和機械人有關的新聞，YouTube AI 把大量機械人對戰影片下架，而且原因相當有趣。

機械人是生命體？

BattleBots 的參加者 Jamison Go 經常在 YouTube 上存機械人片段，不過近日就收到 YouTube 的通知，指其影片涉及「虐待動物」，因此被下架。YouTube 一向都是透過 AI (人工智能）自動對影片作出審查，而 AI 把機械人格鬥影片下架的原因，居然是認為片段中涉及虐待動物的問題，而且在通知 email 中，援引了「鬥雞」的例子，令 Jamison Go 有 9 段影片被迫下架，同時亦很數以百計相關影片受到影響。

顯然 YouTube 的 AI 認為，這些機械人是「有生命」的，甚至直接把它們認為是動物，不少網民也笑言這是《智能叛變》的發展，AI 開始認為自己是生命體。外媒 The Verge 去信 YouTube 查詢有關問題，YouTube 回覆承認有大量機械人格鬥影片被下架，強調現有的條例並沒有限制這一類影片，要進一步了解才能得悉 AI 錯誤判斷的原因，而有關的影片也陸續重新上架。

以下為其中一段被視為「虐待動物」的影片：

Battlebots

Battlebots 作為機械人格鬥節目和比賽，的確有效宣傳到這一項活動。機械人格鬥也逐漸發展成熟，越來越多新興的比賽，甚至電競項目出現。在 Battlebots 2019，就有一非常矚目的比賽「Duck vs Cobalt」，Cobalt 在一面倒的「破壞力」下，居然被幾乎沒有攻擊力的 Duck 反敗為勝，或者正是這機械人的構造太似動物，才令 YouTube AI 發生誤判的情況。

GANKER EX 機械人

GANKER EX

這一類機械人格鬥門檻好似太高，要參賽者自行設計﹑製造和編寫程式。其實市面上已經推出了一些一買即玩的對戰機械人 GANKER EX，而且操作比傳統的遙控桿有趣。筆者之後也會再為大家獨立介紹這一項新興的電競比賽和產品，喜歡機械人格鬥的你不要錯過。

資料來源：The Verge（按此進入）