Canon G5 X Mark II評測：街拍人士必備！輕巧易攜鏡頭畫質新規格

對於每一名攝影愛好者來說，1英寸便攜機都可以說是必備的器材之一。小巧的體積能夠隨身攜帶，而夠用的畫質、均衡的性能參數，也讓這類相機能夠提供不俗的拍攝效果，無論是旅遊街拍，還是作為備機使用都非常合適。

01 整體規格一覽

作為Canon佳能1英寸相機中定位最高的一款，G5 X Mark II的性能規格非常全面。新加入的堆疊式1英寸CMOS、最高4K 30P的視頻能力、單次對焦約20張/秒連拍、30張/秒RAW連拍功能……從照片、視頻再到捕捉力，新機都有著強悍且均衡的規格。

等效24-120mm F1.8-2.8鏡頭、彈出式EVF，是這款相機最大的變革（中關村在線授權使用）

而機身的硬體設定則是這款相機最大的亮點所在，其採用了等效24-120mm F1.8-2.8鏡頭，將長焦端擴展到了120mm，同時光圈並沒有縮水；另外G5 X Mark II還配備了彈出式的電子取景器，這在佳能G系列產品中還是首次出現。

關於G5 X Mark II，網上最多的問題就是：它與G7 X Mark III有何區別？為了解決大家的疑惑，筆者將它們的核心規格做成了表格進行對比。簡單來說，G5 X Mark II更注重拍照，同時提供了更專業的操控，相應的價格要高一些；G7 X Mark III側重視頻，更適合記錄vlog，機身更小巧緊湊。糾結於這兩者的玩家，可以根據自己的拍攝需求進行甄選。

至於實拍效果及使用體驗方面，新機作為一款隨身小卡片，其成像、對焦表現還是值得肯定的，而全新設計的機身也帶來了足夠專業的操控。根據評測結果，筆者給這款相機打出了7.9分的綜合成績，接著進入我們的測試環節，一起看看其具體性能如何。

02 機身細節展示

首先來瞭解下這款相機的外觀。初代G5 X採用了類似單反的設計（即取景器居中突起），而新的G5 X Mark II則回歸了傳統卡片機的造型，看上去和G7 X系列頗為相似。在握持手處，這款新機同樣提供了一個小巧的手柄，加上大面積的蒙皮包裹，整體手感非常出色。

操控方面，G5 X Mark II和筆者之前評測過的G7 X Mark III基本一致，依舊是“鏡頭環+後撥輪”的雙撥輪設計，機頂配備模式轉盤、曝光補償轉盤、電動變焦撥杆，按鍵區域同樣是集成多項參數的方向鍵。

這款相機的革新之處在於拍攝取景方式，其配備了彈出式的電子取景器，能夠在提供EVF的同時最大限度地保證便攜性，這一設計在佳能相機中還是首次出現。至於屏幕，新機同樣配備了全觸控翻轉屏（向上180度、向下45度），適合多角度取景拍攝。

值得一提的是，G5 X Mark II作為一款小相機，同樣支持拖拽自動對焦功能，在使用EVF取景時，可以通過在螢幕上滑動手指來選擇焦點。這一設計在佳能的微單產品中已有廣泛運用，能夠大幅提升取景器拍攝時的對焦效率。

除了機身操控之外，全新的等效24-120mm F1.8-2.8鏡頭也是G5 X Mark II帶給我們的驚喜所在，最遠焦段從G系列常規的100mm提升到了120mm，同時長焦端最近對焦距離由之前的40cm縮短為20cm。得益於新鏡頭的規格優勢，新機將會具備不俗的遠攝和微距表現。

而在機身介面及電池方面，G5 X Mark II配備了一個USB Type-C介面、一個HDMI介面，並沒有提供G7 X Mark III上新增的麥克風插孔，這一點還是有些可惜的。新機使用NB-13L電池，與佳能G系列大多數便攜機型通用，此外借助另售的USB電源適配器PD-E1，可實現電池充電或供電拍攝。

+ 7 + 6 + 5

綜合機身及細節設計來看，G5 X Mark II無疑是一款專業級的口袋相機，無論是更強悍的機身性能、更實用的鏡頭規格，還是新增的彈出式EVF等操控配置，都足以說明其高階定位。接下來進入客觀測試環節，一起看看測試結果如何。

03 成像表現測試

需要提前說明的是，目前最新版Adobe Camera Raw外掛程式已經相容佳能G5 X Mark II，因此本文中的評測樣片均使用RAW格式進行拍攝，未經過任何後期處理。

1、銳度測試

首先來看看G5 X Mark II的成像表現，這款相機配備了一塊約2010萬有效圖元的1英寸堆疊式CMOS，同時採用全新的等效24-120mm F1.8-2.8鏡頭。為了展示其成像能力，筆者針對這款相機進行了解析度跑分測試

G5 X Mark II最高能輸出5472 × 3648解析度的照片，其橫向、縱向的極限解析度理論上分別為2736和1824。從實際測試來看，24mm、120mm端均是在F8.0光圈下達到最佳畫質，且均能跑滿解析度讀數，作為一款小相機，這樣的畫質表現還是值得肯定的。

另外，新機在24mm端下中心畫質較為穩定，但F1.8時邊緣部分有些偏肉，收縮光圈後可有明顯改善；120mm端則有著穩定且出色的邊緣成像，但F2.8時中心部分銳度一般，收縮到F5.6後基本能達到最佳畫質。因此在實際拍攝尤其是大場景記錄時，筆者建議使用F5.6-8.0的光圈，以保證整個畫面的最佳成像。

+ 4 + 3 + 2

另外，新機在24mm端下中心畫質較為穩定，但F1.8時邊緣部分有些偏肉，收縮光圈後可有明顯改善；120mm端則有著穩定且出色的邊緣成像，但F2.8時中心部分銳度一般，收縮到F5.6後基本能達到最佳畫質。因此在實際拍攝尤其是大場景記錄時，筆者建議使用F5.6-8.0的光圈，以保證整個畫面的最佳成像。

2、視頻畫質

Canon新一代微單、單反及便攜機型均支持4K，G5 X Mark II也不例外，最高允許錄製4K 30P無裁切視頻，並且支援視頻數碼防抖功能。

從實際測試的效果來看，無裁切4K讓24mm廣角鏡頭得到了更充分的利用，4K視頻本身的畫質也有著不錯的清晰度。至於視頻防抖效果，筆者也進行了對比體驗

就實際效果而言，這款相機的視頻防抖能力十分出色，能夠大幅弱化手部抖動對視頻穩定性的影響，輕鬆實現單手手持拍攝，實用性很強

3、高感控噪

最後來看看這款相機的控噪能力。和G7 X Mark III一樣，G5 X Mark II也採用了全新的堆疊式CMOS以及DIGIC 8處理器，看看其在高感下能帶來怎樣的成像能力：

佳能G5 X Mark II控噪能力測試（中關村在線授權使用）

得益於新的感測器結構，G5 X Mark II在控噪方面有著突出的表現，ISO 125-1600時都能帶來不錯的純淨度（ISO 3200開始才出現明顯噪點），即使在ISO 6400的高感光度下也能提供豐富的細節。從實拍角度而言，如果追求乾淨的畫面，建議使用ISO 1600或更低的感光度；如果追求暗光下的細節表現，那麼ISO 3200乃至6400都有著一定的可用性。

綜合成像測試的結果來看，G5 X Mark II作為一款口袋相機，其畫質表現可圈可點，一方面2000萬級別的解像度搭配新鏡頭，能帶來不錯的照片解析力及控噪水準；另一方面，4K視頻也有著不俗的畫質及實用性，整體成像表現能夠勝任大多數日常拍攝題材。

04 鏡頭素質測試

前文已經提到，全新的等效24-120mm F1.8-2.8鏡頭是G5 X Mark II的亮點所在，而這樣的規格即使放在整個1英寸卡片機市場也是首次出現。對於這支新鏡頭的光學素質，筆者也做了一些簡單的測試，一起瞭解一下。

1、虛化

首先說說虛化效果。G5 X Mark II的鏡頭長焦端增加到了120mm，同時依舊保留了F2.8的長焦端最大光圈，因此其虛化能力非常值得期待。筆者針對其24mm、120mm端的虛化能力分別進行了實拍。

可以看到這款小相機的虛化能力十分出彩。24mm端配合F1.8光圈能夠有效模糊背景，而120mm端加上F2.8的最大光圈，則能帶來非常明顯的虛化效果，焦外的光斑形狀也頗為圓潤。出色的虛化適合記錄靜物、人像等特寫題材，讓這台小卡片的拍攝能力更上一層樓。

+ 7 + 6 + 5

2、微距

除了虛化之外，G5 X Mark II在微距方面的提升可以說是一個“隱藏彩蛋”，新鏡頭在24mm端的最近對焦距離依舊是5cm，但在120mm端則具備20cm的最近對焦能力（作為對照，同門兄弟G7 X Mark III所配備的24-100mm鏡頭，長焦端的最近對焦距離為40cm）

為了方便大家理解新鏡頭的微距優勢，筆者針對佳能G系列兩款新機的近攝能力進行了對比。可以看到在長焦端，G5 X Mark II所搭配的新鏡頭能夠帶來更出色的近攝表現，對於喜歡拍微距的玩家來說這一升級非常重要。

3、暗角

再看暗角表現。筆者針對每檔光圈進行了暗角測試並且做成gif，從24mm端的效果來看，G5 X Mark II在F1.8時的暗角較為明顯，收縮到F2.8後大幅減輕，在F4.0及更小光圈下基本看不出暗角問題

而在120mm端，該機在F2.8下存在較為明顯的暗角，收縮到F4.0後有著很大的好轉，而到F5.6及更小光圈時則基本沒有暗角問題了。

24mm端暗角測試

120mm端暗角測試（中關線在線授權使用）

4、畸變

接著是畸變。筆者同樣針對24mm、120mm兩段分別進行了測試，可以看到在24mm端，這款相機出現了些微的桶形畸變問題，但僅在畫面邊緣出現畸變，中心大部分區域未受明顯影響。

而在120mm端，實際測試中這款相機則基本做到了橫平豎直。對於一款採用伸縮式鏡頭的卡片機而言，G5 X Mark II無疑有著不錯的光學素質，另外暗角、畸變問題可以輕鬆通過機內或後期軟體進行矯正，對實拍的影響微乎其微。

5、色散

之後是色散抑制能力。筆者通過拍攝亮度高反差的物體進行測試，可以看到在24mm端，G5 X Mark II在F1.8全開下出現了輕微的綠邊問題，收縮到F2.8後綠邊基本消失，而進一步收縮光圈後基本看不到色散了：

120mm端時，這款相機同樣是在F2.8最大光圈下有輕微綠邊，收縮光圈後基本無色散。總的來說，G5 X Mark II所配備的鏡頭整體有著不俗的色散抑制能力，廣角及長焦端均是在全開時有輕微色散，收縮一檔光圈後即可消除。

6、眩光

最後看看眩光問題，對於大多數鏡頭而言眩光問題幾乎無法避免，且往往出現在小光圈。從實際測試來看，G5 X Mark II在最小光圈下會出現較為明顯的眩光問題，且光斑集中在星芒放射區域，到F8.0後有明顯好轉，F5.6下基本只剩常規的鏡頭反射光斑了。

對於逆光拍攝而言，如果畫面中出現非常強烈的光源（如太陽、路燈等），筆者建議大家使用F5.6到F8的光圈，同時注意尋找合適的機位，儘量避免眩光問題影響成像。

綜合測試結果，佳能G5 X Mark II所配備的這支新鏡頭在光學素質方面的表現還是不錯的，24mm、120mm端的最大光圈都有著不錯的可用度。作為一款小卡片機，新鏡頭帶來的虛化及微距能力令人印象深刻。

05 對焦連拍體驗

瞭解了新機的成像能力、鏡頭素質，接下來該看看G5 X Mark II的捕捉力了。這款小卡片支援觸控對焦，同時具備單次對焦約20張/秒、追焦約8張/秒的連拍能力，並且搭載了最高約30張/秒的RAW連拍功能，一起看看實際體驗如何——

1、對焦速度

首先來看拍照時的對焦速度。筆者針對其切換焦平面的合焦表現進行測試，從視頻中可以看到，G5 X Mark II在切換焦平面時有著迅速、果斷的對焦表現，配合觸摸快門可以實現即點即拍，整體對焦能力還是不錯的：

2、連拍表現

接著是連拍。在常規拍攝模式下，這款相機提供了最高約20張/秒的單次對焦（ONE SHOT）連拍速度，筆者將其連拍照片做成了動圖進行展示

另外，在追焦（AI SERVO）時G5 X Mark II具備最高約8張/秒的連拍能力，筆者同樣以動圖形式來展示其速度。可以看到無論單次還是連續對焦，這款相機都能帶來不俗的連拍表現，即使面對疾馳中的汽車，同樣能捕捉其運動的瞬間。

當然，不只是速度，相機連拍的精度也是我們關注的焦點所在，將連拍樣張進行100%放大處理，可以看到G5 X Mark II的連拍照片依舊能帶來足夠豐富的畫面細節。值得一提的是，通過其內置的彈出式EVF，在連拍時可以帶來無黑屏的順暢體驗，總體來看這款小相機具備不俗的抓拍捕捉力。

單次對焦連拍速度展示（約20張/秒）（中關村在線授權使用）

追焦連拍速度展示（約8張/秒）（中關村在線授權使用）

G5 X Mark II追焦連拍精度還是很高的（中關村在線授權使用）

3、RAW連拍

最後要說的就是RAW連拍模式了。與G7 X Mark III相同，G5 X Mark II同樣配有佳能最新的RAW格式連拍功能，配合電子快門可實現約30張/秒的RAW格式照片連拍（最多可連拍約70張），為了展示新功能的效果，筆者複製了之前經典的“倒可樂”測試場景

從拍攝效果來看，這一新功能非常適合捕捉物體運動的瞬間，超高速連拍配合2000萬圖元照片輸出，能夠帶來普通視頻截圖所難以企及的畫面質感。而在實際拍攝時該功能也具備很強的實用性，只需按住快門即可，操作起來就和常規連拍一樣簡單。

RAW連拍模式效果展示（中關村在線授權使用）

全新的RAW連拍模式，更適合捕捉物體運動的瞬間（中關村在線授權使用）

06 實拍樣張總結

經過多個維度的詳細體驗，此次對於佳能G5 X Mark II的評測內容也基本完結了。最後是樣張展示環節，筆者帶著這款小相機進行了簡單的試拍，一起看看其在實際拍攝中能夠帶來怎樣的拍攝效果

注：樣張均採用RAW格式拍攝，經過簡單調色及裁切處理

+ 6 + 5 + 4

總的來說，Canon佳能G5 X Mark II是一款強悍的口袋機。1英寸堆疊式CMOS、2000萬的圖元水準、等效24-120mm F1.8-2.8鏡頭，提供了夠用的畫質和豐富的拍攝題材；4K視頻配合防抖，帶來了隨手拍出高品質視頻的可能；高速連拍則更不必說，日常抓拍捕捉完全不在話下。

而在操控方面，G5 X Mark II首先延續了Canon佳能G系列好用、輕巧的特點，握持手柄、全觸控多角度翻轉屏、雙撥輪+曝光補償轉盤這一系列優點均得到了保留；其次，新增的彈出式EVF不僅提供了無懼強光的取景方式，同時也帶來了無黑屏連拍的舒適體驗。相對其整體配置，5799元（香港售價：$6,380）的上市價格還是頗為良心的

當然，可能是出於產品細分方面的考慮，Canon佳能的兩款G系列新機在配置上還是各有側重。可以看到G7 X Mark III提供了獨立的麥克風插孔，同時具備視頻豎拍資訊記錄，更適合高水準視頻拍攝及移動端視頻分享，而這些配置都是G5 X Mark II所不具備的。

再回到G5 X Mark II，1英寸卡片機中首款24-120mm F1.8-2.8規格鏡頭（更強的虛化、遠攝及微距能力）、彈出式EVF、通過取景器拍攝時類似專業微單的操作體驗……比起自家的G7 X Mark III，G5 X Mark II無疑更側重于高水準的照片拍攝，也更適合攝影老手使用。如果你熱衷於拍照，打算入手一款專業級的口袋相機，那麼Canon佳能G5 X Mark II會是一個不錯的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】