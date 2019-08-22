【選民登記 2019】選舉處認數百申請無處理　8月25日截止更新資料

數碼生活
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選舉事務處公布由於電腦系統技術問題，導致數百宗經由「電子表格上載平台」方式遞交的選民登記申請未獲處理。由於周日（25日）就是提出申索或反對的限期，大家謹記上網查看自己的申請有否成功處理，小編亦整理了網上查詢選民登記情況教學，助大家順利做選民，盡公民責任。

今年新登記選民申請數字達385,956，遠超過往紀錄，但選舉事務處今午（22日）透過政府新聞處發稿，指出其電腦系統曾於今年6月14日至7月2日出現數次技術問題，導致346宗經由「選舉事務處電子表格上載平台」（「電子表格上載平台」）方式遞交的選民登記申請，未能成功儲存至選舉事務處數據庫伺服器，以致未獲處理。

以下為網上查詢選民登記教學整合：

【選民登記 2019】臨時選民登記冊網上查詢教學 25日前截止上訴

【選民登記 2019】選民資格會被 DQ？教你網上即查自己選民登記資料

大家謹記周日（25日）前上網查看自己的選民登記申請有否成功處理。（選舉事務處網頁截圖））

選舉事務處稱，由於電腦系統沒有收集上傳者個人資料（包括IP位址），因此只能掌握有關申請的申請編號及進入系統時間，而該346宗個案，申請編號以R字頭起首，共有16個字元。選舉事務處呼籲曾在相關時段上傳選民登記申請表格的市民，登入「選民資料網上查閱系統」（www.voterinfo.gov.hk）查閱登記資料。

另外提提大家，如果要就選民申請提出申索或反對，法定限期是周日（25日），請盡快處理了。

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