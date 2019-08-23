【香港電腦節 2019】入場掃 Notebook 筆電多個品牌格價攻略

一年一度的香港電腦通訊節開鑼，每年這個時侯，各大參展商都會有不同優惠，惠澤客戶同時也減減倉存壓力。 除了一些較平價的流動產品／手機配件之外，相信不少入場人士都是衝著流動筆記本電腦 Notebook 而來，但要如何確保可以最優惠的價錢、配套買入心儀型號？不妨留意以下幾點快速攻略。

1. 買機攤位位置

今年的香港電腦通訊節一樣與香港電競節合辦，而有別於前幾屆，今年香港電腦通訊節的佔位與電競節成五五比，與電競相關的產品參展商被歸到進門口的右邊一帶，而若然要買文書、商用筆電的話，一進入會展 Hall 3 轉左走，即可見到幾間不同的筆電代理商。

基本上市面上的大牌子如 ASUS、Acer、Dell、Lenovo、HP 等等都有，另外港產品牌 AVITA 則自租一個攤位賣旗下的 Liber 與 VAIO 系列機種。

一分錢一分貨、留意配置型號

據筆者觀察所得，可能因為今年廠商預期入場人士的購買意欲偏低，故今年的筆電減幅比起過往幾屆要多一點，但頂多都是減價＄3000，而且是比較貴價的型號才會見到這個減幅，而最常見的「會場價」，多是比外間原價減去＄1,000～＄2,000 的價格。

以 Dell 的 Alienware Area 51 為例，價格達＄20,000 以上才有機會減＄3,000

要講性價比的話，筆者會推薦優先考慮配置第 8 代 Core i5 的機種，它們於場內的優惠價多為「原價-$2,000」，普遍賣價為＄5,000～＄6,000 水平，視乎外殼物料等外在因數，價格可能會觸及＄7,000 位置，然而仍然在可以接受的價位。

所謂一分錢一分貨，規格稍遜的型號當然會有較便宜的售價，場內間中會見到採用 Core-i3 處理器的筆電以＄3,500～＄4,000 的價位發售，但數量比較稀少，也著實不大吸引。如果真的預算有限的，建議考慮一下採用 Atom 處理器甚至 Pentium 系處理器的筆電機種，最平價的話，＄2500 左右即有交易。

另外，值得一提的，是在場內一眾代理攤位買機，大多會加送大量「補品」配件，滑鼠、筆電外袋都是基本盤，甚至有攤位連 Router、手寫板都有送。

留意拍賣、限時促銷活動

除了自己在攤位之間到處遊走格價，在個別攤位不定時都會有特別的促銷活動，例如限量減價賣機、拍賣活動等等，如果碰上的話，不妨停下腳步了解一下，雖然說減價幅度其實未必會比上述的多很多，但應該可以再便宜多＄300～＄500 水平。

另外，拍賣活動的底價通常都頗為吸引，但叫價時叫著叫著就很有可能會貼近、甚至超越該機的優惠價，各位參與前記住要先了解拍賣品的價錢與規格。