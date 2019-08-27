Nokia 2720 4G 版摺機傳 IFA 推出　回復經典設計仲捧唔捧場？

Nokia 2720 摺機傳聞將會變身 4G 版復刻登場，似乎 Nokia 始終對「那些年」這種玩法樂此不疲。不過 Nokia 2720 相對肯定不及 3310、8110 等型號經典，到底市場是否還會繼續受落呢？

Nokia 自從由 HMD 在 2017 年接手以來，已經先後將 3310 及 8110「蕉仔」兩台經典手機變 3G 及 4G 版本重新推出，在現今以智能手機為主的市場中殺出一條血路，可算是一大奇蹟。Nokia 似乎食髓知味，傳聞竟然準備在 IFA 復刻那些年的摺機 Nokia 2720；你話，邊部是 2720？

Nokia 2720 4G 版本（圖為 2009 年版本 2720）傳聞將會在 IFA 前夕舉行的發布會中登場。（Nokia）

其實大家不記得正式型號為 Nokia 2720 fold 的這一台摺機，一點都不意外，畢竟 2720 正式推出的時間已經是 2009 年，屬 Nokia 人氣下滑時間。這一台當年以彩屏小摺機作為賣點的作品，跟 Nokia 當年主打的 E72、N8 等末代 Symbian 手機在聲勢上已經無從比較，更遑論 Nokia 當年已經是強弩之末？Nokia 相中 2720 作為今年的復出之作，可能是看中市場上，現時未有太多的摺機可供選擇。

Nokia 將會在 IFA 前夕 （2019年9月5日）在德國柏林舉行發布會，預計除了 Nokia 2720 4G 之外，更會發布 Nokia 7.2、6.2 及 5.2 等後繼產品。