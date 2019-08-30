Google、Facebook 投資 香港至加州海底光纖電纜　隨時被禁用

【停網危機】繼早前傳出政府可能以「緊急法」封鎖 Telegram 及連登之後，美國政府又出手，準備禁止一條 Google 及 Facebook 有份投資，連接香港及美國加州的海底光纖電纜 PLCN 啟用！背後原因，原來又可能跟反送中運動有關！

根據華盛頓郵報，由美國司法部率領的政府部門，正考慮禁止全球首條由香港直接連結到美國的海底電纜啟用。這一條 Google 及 Facebook 有份投資興建的 Pacific Light Cable Network（PLCN）全長約 13,000 公里，預計在 2019 年第三季正式落成。不過，美國政府卻因為國家安全理由，很有機會禁止這條海底電纜啟用。

全長將 13,000 公里的 PLCN，其中 8,000 公里海底部分及接駁美國西岸部分已經峻工，最後接駁香港部分預計在 2019 年第三季完成。（pldcglobal.com）

這一條 PLCN 若果投入服務，可以為亞太及美國之間提供高達 144Tbps 的數據傳輸流量，足夠應付近日在香港開設 Google Cloud Platform 及 Amazon 旗下的 AWS Direct Connect Location 的高速流量需要。Google 將會負責 PLCN 在美國西岸一邊的 Landing Station 接駁服務，而在香港的一邊，則由一家在上海上市，全中國第四大的互聯網供應商「鵬博士電訊傳媒集團」負責。

鵬博士將負責香港方面的 Landing Station（按圖放大）

不過，這一間鵬博士電訊傳媒集團的參與，正正就是觸動美國司法部的其中一個主要原因。雖然香港的朋友可能對鵬博士不太熟悉，不過這個電訊集團除了在中國其中一個主要的家居寬頻供應商外，近日更計劃將旗下寬頻服務出售，準備轉營為中國電信、中移動及聯通等主要電訊商提供後援服務。美國政府擔心，由中資背景運作的 Landing Station，將會令中國政府更容易可以截取當中傳送的各種訊息。

香港是亞洲區互聯網樞紐，除了 PLCN 外，尚有 Hong Kong-Americas 及 Bay to Bay Express 兩條海底光纖計劃在 2020 及 2021 年啟用。（telegeography.com）

而近日香港的反送中運動，除暴露了香港的自由市場體制已經很大程度受到來自中國政府的控制之外，傳聞政府可能祭出的「緊急法」，更加是可以凌駕現時法例，讓政府任意暫停甚至截取互聯網訊息的條例，難怪會令美國政府更加憂慮。截至現時為止，Google、Facebook 及美國司法部暫時未對華盛頓郵報的報道作出回應，不過若果 PLCN 最後無法啟用的話，相信將會對香港作為亞洲互聯網樞紐的發展有不少的影響。