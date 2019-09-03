Hiby R5 DAP音樂播放器　機仔細推力大高性價比小巨肺．開箱評測

【評測 開箱 Hiby R5 高清音樂播放器】中國品牌海貝去年末推出之 Hiby R6 Pro其實已經是CP值極高的傑作，坊間對這部機的造功和音色都一至好評，不過它採用的不鏽鋼機殼有一定重量（全機重285g）、相當發燒友取向，未必是一般入門用家杯茶。但今次Hiby R5就不同了，它的機身比一部手機更細（但利申，採用得4.4mm平衡耳機插，機身自然有一定厚度），僅重160g，我就絕對不介意多帶一部R5收在褲袋出街。

比起Hiby R6 Pro原創性十足的機型，HiBy R5的外型有很重Sony ZX-300小黑磚影子，這點比較可惜。（鍾世傑 攝）

Hiby R5 音樂播放器無論體積和重量都很適合一般入門用家，女生使用也不會覺得太大部、太重。

別以為機身縮水，Hiby R5的表現也真的只有入門級水準，它改用雙DAC CS43198（取樣率：DSD256、PCM 32bit/384kHz），雖然晶片不算很新款，但推力出奇地強，平衡耳機輸出時達564mW+564mW@32Ohms，而且不是硬夾將聲音推到拆耳那種「大大力」國磚。

筆者覺得它音色清冷、分析力也很高，甚至覺得比Hiby R6 Pro更順聲及清晰，聽流行曲非常匹配，當然，它的細節一定及不想AK、Sony這些萬元級比的名牌大作，但接駁客製版Fender TEN 5試聽，推至40%左右音壓已非常足夠，簡直是一個小巨肺。