Hiby R5 DAP音樂播放器　機仔細推力大高性價比小巨肺．開箱評測

【評測 開箱】海貝Hiby R5 高清音樂播放器DAP，機身輕巧及大推力為賣點，試玩後覺得相當驚喜，在3K價位DAP市場中，戰力十足。
【評測 開箱 Hiby R5 高清音樂播放器】中國品牌海貝去年末推出之 Hiby R6 Pro其實已經是CP值極高的傑作，坊間對這部機的造功和音色都一至好評，不過它採用的不鏽鋼機殼有一定重量（全機重285g）、相當發燒友取向，未必是一般入門用家杯茶。但今次Hiby R5就不同了，它的機身比一部手機更細（但利申，採用得4.4mm平衡耳機插，機身自然有一定厚度），僅重160g，我就絕對不介意多帶一部R5收在褲袋出街。
比起Hiby R6 Pro原創性十足的機型，HiBy R5的外型有很重Sony ZX-300小黑磚影子，這點比較可惜。（鍾世傑 攝）
Hiby R5 音樂播放器無論體積和重量都很適合一般入門用家，女生使用也不會覺得太大部、太重。
別以為機身縮水，Hiby R5的表現也真的只有入門級水準，它改用雙DAC CS43198（取樣率：DSD256、PCM 32bit/384kHz），雖然晶片不算很新款，但推力出奇地強，平衡耳機輸出時達564mW+564mW@32Ohms，而且不是硬夾將聲音推到拆耳那種「大大力」國磚。
筆者覺得它音色清冷、分析力也很高，甚至覺得比Hiby R6 Pro更順聲及清晰，聽流行曲非常匹配，當然，它的細節一定及不想AK、Sony這些萬元級比的名牌大作，但接駁客製版Fender TEN 5試聽，推至40%左右音壓已非常足夠，簡直是一個小巨肺。
使用Android 8.1 Oreo系統，所以在google play上有各種串流音樂平台app下載。（鍾世傑 攝）
有一段時期，音響廠不想由Andriod平台限制音質，都避而不用，但自從8.1 Oreo系統已經改用DTA無損輸出，使用Android平台易於製作良好的OS和軟件的好處，又重新被廠家重視；比如R5有雙向藍牙，即是不單可以駁耳機聽歌，更可以讀取手機音樂、或者以手機remoteDAP，且能任意下載串流音樂app，這樣做DAP才不會落伍、可能性更多，否則早晚被手機取代。
當然也可以裝app睇YouTube甚至打機，不過內置2GB RAM不算太足夠，睇片時感覺有點跳。（鍾世傑 攝）
Hiby R5 音樂播放器定價為＄3199，初回購買者加送32GB記憶卡、2.5mm to 4.4mm耳機轉插、手挽袋，加起來也值2、3百。（官圖）
Hiby R5的售價只需3千頭，擁有強大推力，還有4.4mm平衡耳機插，市場上暫時難尋性價比相近的對手，可以一戰。
Hiby R5 詳細規格：
系統：DTA無損輸出 Android 8.1
處理器：Qualcomm Snapdragon 425 SoC
解碼晶片：CS43198 x 2
LPF&Amps：OPA1612、ADP8397
Op-Amp (I/V)：ADI8397
內存：2GB RAM、16GB ROM
可擴充容量：支援 最大 512 GB MicroSD卡
顯示屏：4寸 1080x540
取樣率：DSD256、PCM 32bit/384kHz（最高）
連接：藍牙4.2（aptX、aptX HD、LDAC、HWA）、Wi-Fi、DLNA、USB 2.0 Type-C、Line-out/同軸
輸出：3.5mm (耳機/Lineout)、4.4mm(耳機/Lineout)
增益選擇：高/低
USB DAC：PCM/ DoP/Native
支援格式：DSD（.dsf / .dff / .iso）、DST壓縮格式、DXD、APE、AIFF、FLAC、WAV、WMA、MP3、AAC、Opus、WMA、Ogg Vorbis等。
電池：3500mAh
充電規格：QC3.0
體積：107.7 x 61.2 x 15.6mm
重量：160g
配件：保護套、水凝膜、說明書、保養証、合格証、卡針、USB Type-C線、Hi-Res Audio 貼紙
售價：$3,199 (黑、金、灰) 金色與灰色 預計九月內推出
查詢：Thinking Group