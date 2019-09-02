【打工仔必看】Gmail一個動作 主動告知對方正休假

【Gmail 打工仔 外出或休假回覆 實用教學】現代人工作忙碌，放假依舊被email轟炸，壓力指數爆錶！想輕輕鬆鬆抖抖氣，Gmail這個新功能相信可以幫到你。

Gmail本身有「外出或休假回覆」功能，但寄件者必須先寄出郵件，待收件人收到後，才會發出自動回覆，難免費時失事。Gmail這項新功能，就可以「贏在起跑線」，寄件者寄出郵件前已知悉收件人正在休假，省卻餘下步驟。

Gmail本身有「外出或休假回覆」功能，但寄件者必須先寄出郵件，待收件人收到後，才會發出自動回覆。（Gmail截圖）

專門報道科技資訊新聞的TechCrunch表示，這功能支援G Suite（付費Gmail、文件、日曆等）用戶，只要在Google日曆標註「不在辦公室」的日期，寄件人發信前，其傳送按鍵正上方會出現以黃色橫幅呈現的提示，非常明顯，寄件人也會得悉收件人何時復工。除了Gmail，Google即時通訊應用程式Hangouts也有類似功能。

寄件人發信前，其傳送按鍵正上方會出現以黃色橫幅呈現、收件人正休假提示。（TechCrunch圖片）

不過，放假日程始終涉及私隱，這項功能只在寄件人擁有收件人的G Suite日曆檢視權限下運作，跳出提示，方法如下：

－以電腦打開Gmail，點擊右上方的「設置」圖示，再點擊帳號和導入或帳號標籤；於「授權以下用戶訪問我的帳號」部分，點擊添加其他帳號，再發送電子郵件以授予存取權限

使用者亦能關閉這功能，方法是在Google日曆進入存取權限變更選項。

Google表示，這功能會在9月16日前推廣予所有G Suite用戶。