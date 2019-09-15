X-mini Liberty plus 藍牙耳機　9小時超長氣IPX7防水價錢亦抵玩

新加坡品牌X-mini推出新款X-mini Liberty + 真無線藍牙耳機，這個+（plus）代表在電量、音色、防水規格上都有提升，而售價仍然只是幾百蚊有交易。

有錢那個不懂選 Sony XM3 、Powerbeats Pro 這類名牌真無線藍牙耳機，但其實只要識尋寶，市面仍有很多水準高、性價比更高的藍牙耳機。比如新加坡品牌X-mini，他們的Liberty耳機500蚊樓下已經極之靚聲，最近他們再推了一款升級版Liberty+，價錢貴兩舊，但配置相當豪華：6mm石墨烯塗層動圈單元、9小時內置電量、可單／雙機使用，更有IPX7防水。（上代只是IPX4）

有玩開日系耳機應該隱約認得這款電盒，據代理講的確是找同廠生產，而且耳機的規格不單更好，售價亦是相似樣子的日本貨的一半。

此外，Liberty+加入了名為X.BASS的低音技術，低頻量加大、人聲更清更響，相當適合配手機聽歌、打機、睇YouTube。提到睇片，廠方表示聲畫延時比上代縮窄得更短。雖然筆者未親耳試過，但我本身擁有上一代，表現不俗，所以有信心是可以用來睇片。

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