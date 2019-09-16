【電磁爐 安全】不當使用可能導致爆炸？5個禁忌你要知！

【家電：電磁爐使用迷思、禁忌】電磁爐相信大家都不陌生吧，使用十分便捷，很多家庭也都有。但是你知道嘛，電磁爐若是使用不當的話可是會爆炸的！

電磁爐為什麼會爆炸？

電磁爐其實就是應用電磁感應原理對食品進行加熱。電磁爐機身內部有很多金屬線圈，通過220V的交流電，金屬線圈就能產生迅速變化著的磁場。

而當磁場內的磁力通過含鐵的物體時，其很有可能就會與鐵產生反應，並高速發熱。

所以使用電磁爐一定要注意以下事項：

1、禁止在電磁爐上放置手機

手機中含有鐵等金屬元素。如果將手機直接放置在電磁爐上，電磁爐內產生的磁場就會與手機發生反應並高速加熱從而導致爆炸。所以平時不要將手機放置在電磁爐上。

禁止在電磁爐上放置手機（Lorenzo Rui/Unsplash）

2、通風孔要保證通暢

電磁爐的機身周圍有一些進氣孔和出氣孔，在工作時，這些孔的作用就是進行散熱。所以在放置電磁爐時，應保證爐體的進氣孔和出氣孔通風順暢才能開始使用。

3、切將電磁爐直接放置在鐵板面上

電磁爐其實是靠磁力線的去加熱的，如果直接將電磁爐放置於鐵板上，那麼很有可能燒壞電磁爐的爐底。

4、平整放置電磁爐

要將電磁爐放置在平整的桌面上，盡量不要緊貼牆面或其他物品。並且不要在溫度特別高的環境去使用，電磁爐的鍋要與鍋體相配。

電磁爐的鍋要與鍋體相配。（Kevin McCutcheon/Unsplash）

5、爐面出現損壞停用

電磁爐爐面一般都是晶化陶瓷板，屬與易碎物。如果爐面出現破損很有可能就會導致水溢到機身裡面去，極易引發爆炸。所以當爐面出現損壞就要及時維修或更換。

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