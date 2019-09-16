Google Chrome更新：可從電腦桌面版發送瀏覽中網頁至手機裝置

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Google剛剛更新Windows、Mac、iOS和Android的Chrome 77瀏覽器，當中包括推出全新「發送網頁至裝置」功能。

用家可於電腦桌面版Chrome右擊網頁，系統會顯示一個新版Menu。此時只需點擊「傳送到『（裝置名稱）』」，即可將網頁Link發送到其他使用流動版Chrome的裝置。簡單教學即睇！（點擊放大圖片細睇）：

確保電腦和手機裝置的Google Chrome都登入了同一個戶口，於電腦桌面版Chrome右單擊網頁，系統會顯示一個新版Menu，點擊上面「傳送到『（目標裝置名稱）』」，之後就會開始發送網頁。如果在iOS上使用流動版Chrome，則需要打開App，頁面最底下會出現小提示（紅框示），點擊以接受發送的網頁。

此功能已開始在Windows、Android和iOS版的Chrome上使用，不過似乎未在macOS變體中啟用。Chrome一直支援在多部裝置上瀏覽正在打開和最近的打開的分頁，但現在從在PC或手提筆記本電腦上瀏覽的網頁直接傳送到手機，反之亦然。這種發送到裝置的功能令資訊共享變得更快。

由於電腦和手機的Google Chrome都登入了同一戶口，用家可以睇到兩部裝置的瀏覽紀錄。紅框內為記者所用手提電腦名稱。（iPhone擷圖）

手機版Chrome也可傳送網頁至電腦版Chrome，簡單教學即睇！（點擊放大圖片細睇）：

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