上海5G巡邏警察機械人勁似WALL-E　360度無死角人臉辨識監控？

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中國監控技術日新月異。正當各國的5G技術在通訊網絡的應用正在起步之際，上海已經有了第一部24小時全天候運作、配備多個鏡頭和感應器、「全景無死角」、具備人臉識別功能的5G機械巡邏警察？

《人民日報》Facebook專頁及《人民網》報導，近日上海南京路步行街警用巡邏機械人上崗巡邏。此部巡邏機械人搭載四枝廣角高清鏡頭、一枝紅外熱成像鏡頭和一枝變焦高清鏡頭，可實現「全景無死角」巡邏，並具有人臉識別功能，24小時全天候運作。

由於上海「機械巡警」其中安裝在「頭部」的兩枝鏡頭有點像眼睛，造型令人想起一些科幻片機械人如《霹靂五號》（Short Circuit ）的Johnny 5同《太空奇兵·威E》的WALL-E。

（《人民日報》Facebook專頁）

此部「5G機械巡警」的所謂360度全景無死角監控如何達到？原來取決於其自帶的升降式巡檢雲台，可以全角度旋轉，最高可升至1.8米。機械人實時監控街上行人，更以5G連接警察系統，能將現場拍攝之圖片即時傳送至警局，相信是方便當局於終端進行人臉辨識。

機械人也內置中英文語音，可以根據不同情況播放防範宣傳內容，協助人類警員維持市面秩序。南京東路派出所民警表示：「它自動巡邏的功能，彌補人工上的不足，可實現24小時在戶外進行巡邏；在人流量大的地鐵口和步行街，可設置語音播報等安全提示；未來經過升級調試以及5G技術的應用，可實現市民通過攝像頭和後台民警即時對話。」

5G巡警機械人吸引不少路人遊客拍照圍觀（圖片來源：人民網。點擊放大圖片細睇）：

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