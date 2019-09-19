UFO與飛行員互動片流出？美軍承認真確：未獲准公開

UFO（Unidentified Flying Object，不明飛行物體）是世上最神秘的物體之一，美國軍方近日證實，早年被揭露、聲稱是海軍飛行員與UFO互動的片段屬於真實（real），難道真的有外星人？

事源《紐約時報》2017年披露三段據稱是解密視頻，分別命名為「FLIR1」、「Gimbal」與「GoFast」。其中一段拍攝於2004年加州，另外兩段則拍攝於2015年佛羅里達州。

這些片段中的UFO都有一個共通點，就是做出了地球上現有科技無法做到的動作，快得驚人，例如在8萬英尺高空突然出現，然後衝向大海，再在2萬英尺高度停下來盤旋，之後要麼從雷達範圍消失，要麼直接飛回來。

今次會揭開UFO的神秘面紗嗎？（網上圖片）

片段還聽到飛行員討論這些物體是什麼、來自哪裏、太驚人等。而據報，這些物體沒有表面光滑，沒有邊緣，亦沒有機艙、掛架或機翼。

美國雜誌Popular Mechanics引述美國軍方證實片段真確，但強調只顯示了「無法解釋的空中現象」，不是說這些UFO由外星人駕駛。軍方又說，這些視頻從未獲准公開。

香港哪區最多人稱目擊UFO？

其實全球各地，包括香港（可按此查看哪區最多人稱見到UFO），都常有人聲稱目擊UFO，更不時引起論。早前就有外媒報道，美國海軍計劃設UFO報告指南，若海軍認為遇上UFO，可以依據詳細準則報告遭遇，令軍方能掌握事態並調查，但重申不代表海軍支持已經遇上外星飛船的說法。