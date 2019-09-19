Google更新搜尋演算法優先顯示第一手新聞報導來源　打擊內容農場

Google算是全球數一數二普及的搜尋器，應用機器學習、深度學習等人工智能演算法也早非新事。最近Google宣布調整搜尋演算法，強調「第一手報導」的新聞網站優先顯示，期望在令Google搜尋結果更準確。

今日內容農場content farm的流料、假新聞fake news在網絡上普及流通，深受網民熱愛瘋傳，曝光率比起傳媒第一手報導的正經新聞有過之而無不及。這個情況大家近來應該在長輩身上深深體會到。所以好多網民懸崖勒馬，開始強調查證、fact check，恐防誤信假消息和改圖而集體「撞車」。

FC大家也曉講，但做落就好困難。畢竟偵查新聞真偽要投放大量時間和精神心血，不是人人勝任。Google今次更新搜尋演算法，銳意增加原始新聞報導的浮面機會，特別以長篇文字解釋其動機和目標。

簡單回顧Google News的歷史：它是Google開發的一款Web新聞聚合器，由Google首席工程師創造與領導開發。2001年Krishna Bharat開發出一個與PageRank相關的算法「StoryRank」，是Google News的前身。Google News的首頁更新和新聞推薦都不依賴於人工操作，全部由後台的聚合算法實現。

Google表示，Google News新聞搜尋結果一般都會優先顯示該搜尋最新（即最近期）而且最全面和詳盡的報導頁面。但在今次演算法更新後，系統會盡量優先顯示系統辦識的「最原初」報導頁面，即某個新聞故事、新聞題目的來源，原始的第一手資訊。

借Google說法，原始報導會在搜尋結果中「長期置頂」（stay in a highly visible position longer）。如此故意突出原文的安排，令用戶既可以查看原始報導，同時還可以查看後續的跟進報導。

不過Google也不忘「戴頭盔」坦言「第一手報導」沒有絕對定義，因為文章的原始準則不能絕對確定。「不同時間，它（報導）可能對不同的新聞編輯室和出版商意味着不同的東西，因此我們的工作將會隨住我們努力理解故事的生命週期而不斷發展。」

看來，Google評定原始報導的準則會一直調整，其最終目的是優先顯示「原創，深入及調查性的報導」。據知新算法不只是編寫上的改變，Google會聘請超過10,000名審查員，檢視提供搜索排名的新Google算法，提供有助改善的反饋。

以往在Google提升搜尋排名的方法，正面臨徹底改變。只能話Google的目標注定令網媒從業員感到困惑，無所適從。因為任何突發新聞、第一手報導必然是簡短地交代事件的，大家睇開電視現場直播或網媒app push都明白。又要求新聞原創、搶先出街；又要強調深入和具調查性，是自相矛盾，技術上絕不可行。因為新聞事件往往隨時間發展出更多新情節事態，越掘越深的例子多不勝數，資訊只能於後續報導再再跟進和更新。

調查報導需要時間搜證、能否掌握情報源頭亦是重要一環，不能求快，亦講彩數。於是網媒為了適應Google News排名的新遊戲規則，只能捨難取易：更強調搶先報導新消息，相對忽視了內容的準確度和真實性，大家鬥快而不小心查證同整理資訊，也許變相加劇假消息傳播。