iPhone 11 Pro Max 搶機教學　香港電訊商零機價月費攻略

iPhone 11 Pro Max 將於 9 月 20 日正式開賣，Apple HK 官網想入手年度機王最受歡迎的午夜綠，最少要等兩個星期；其實本地電訊商已經準備就緒，為 iPhone 11、Pro 及 Pro Max 提供零機價出機優惠，一齊睇下點樣搶午夜綠的 iPhone 11 Pro。

iPhone 11 系列已經在 9 月 13 日正式展開預訂，還未入手的朋友，Apple HK 官方網站部分型號，包括最受歡的 Pro、Pro Max 午夜綠配色、iPhone 11 的紫、綠新配色，派貨時間已經延遲至 2 至 3 個星期。想在 9 月 20 日入手自己想買的 iPhone 11，可以考慮各大電訊商的上台優惠，特別是本身已經要續約的朋友特別適合。

3 香港現金券玩法彈性

每年出新機睇月費優惠睇到頭都大，加加減減都未必知邊個台最抵。今次 3 香港就化繁為簡，推出「4.5G 連手機現金券計劃」，簽約 30 個月月費計劃，不同月費可以獲得不同總值的手機現金券優惠。

其中最高月費的 $728 可以獲得 $11,000 的現金券，足夠零機價購買 iPhone 11 Pro Max 64GB 及 256GB，或者是全容量的 iPhone 11 Pro、iPhone 11。簡單點說，3 香港今次是一組月費計劃已經包括全系列 iPhone 11 的選項，而現金券的單位為 $500一張，若果大家換購自己選擇的型號後尚有剩餘現金券，可以購買其他指定的 Apple 產品。

記者自己就比較推介 $538 月費計劃，有 15GB 本地數據加 2GB 中港澳數據以及 5,500 分鐘本地通話，而 $8,000 現金券雖然購買 iPhone 11 Pro 起的型號都要補錢，不過整體支出就會比 $728 月費簽約 30 個月為低。

另外，今次在 3 香港購買 iPhone 11 毋須硬食增值服務，只需繳付每月 $18 行政費，比以往有彈性得多。

csl.、1010 兩年約有零機價有月費回贈

同屬 HKT 香港電訊旗下皎 csl. 及 1010 購買 iPhone 11 系列，只需簽約 24 個月，就提供零機價出機的月費計劃。若果大家想購買 iPhone 11 Pro 或者 Pro Max 的話，csl. 的 $738 月費可以零機價選購 Pro 的 64GB 版及 256GB 版本、Pro Max 的 64GB 版本，若果想選購 Pro Max 的 256GB 版本，則只需補上 $899。

而 1010 的 $799 月費則已經可以零機價購買 iPhone 11 Pro 及 Pro Max 的 64GB 及 256GB 版本，分別主要在預繳及回贈方面。

記者比較推介以 csl. 的 $548 月費 12GB 本地數據 + 每月 2GB 中國漫遊數據，享用全數回贈零機價購買 128GB 或 256GB 的 iPhone 11，或者選用 $738 20GB 本地數據 + 每月 2GB 中國漫遊數據，全數回贈零機價購買 iPhone 11 Pro 的 256GB。至於使用 1010 的話，以 $799 20GB 本地數據 + 2GB 中國漫遊數據，全數回贈零機價選購 iPhone 11 Pro Max 的 256GB，是一個不俗的選擇。

至截稿時，數碼通及中移動香港尚未更新購買 iPhone 11 系列的月費計劃，我們《宅民黨》會為大家繼續留意，儘快更新。