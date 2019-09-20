iPhone 11 Pro Max 香港開賣　排通頂 fans 例外獲准成功買機

iPhone 11 Pro Max、Pro 及 11 系列正式在 Apple HK 開賣，今年不設 iReserve，原則上全部新 iPhone 11 系列只售予已經預訂人士；不過在 Apple 銅鑼灣店門外，卻依然有一批未有預訂的朋友早早排隊，希望博 Walk in 買機，最後他們有沒有成功呢？

iPhone 11 Pro Max 今年開賣跟往日有少許不同，Apple HK 未有安排 iReserve，加上經歷過去幾年 Apple HK 在首日大量派貨，原本以為今年不會再見到排隊買機的光景，不過記者早上 7 時許到達 Apple HK 銅鑼灣店，竟然發現已經有一條不算短的人龍，當中更加有不少朋友在沒有預訂的情況下到 Apple Store 碰一碰運氣，而當中排頭位的更加是一位來自菲律賓的朋友 Ethan William Jose。

iPhone 11 Pro Max 在 Apple HK 開賣，沒有 iReserve 的情況，依然有 fans 通宵排隊博 Walk in。（林勇攝）

Ethan 因為菲律賓並非首波推出 iPhone 11 系列的地區，所以特別坐飛機到香港來排隊買機，而且更加由昨晚 9 點已經開始在 Apple 銅像灣外排隊。而當 Apple 銅鑼灣正式開始讓預訂的朋友入內領取預訂的 iPhone 11 系列時，亦讓已經在外面一整晚的 Ethan 及部份未有預訂的朋友入內休息。不過根據 Apple 今年的安排，其實這批未有預訂的朋友可以等到手機的機會其實不大，就算有極少量的貨源，都很大可能要等到下午才有機會獲知是否有機會購買。

排頭位的 Ethan 原來專程從菲律賓到香港買機，而且更加是從之前一晚 9 點鐘已經開始在 Apple 銅鑼灣店外守候。（區慶威攝）

不過，Apple 香港在研究過 Ethan 的情況，特別是因為他專程由菲律賓到港，而且通宵輪候，加上是 Apple 的超級 fans，所以特別破例，讓 Ethan 可以選購一台 256GB 的午夜綠 iPhone 11 Pro Max。Apple 香港亦特別聲明，今次 Ethan 是一個非常例外的情況，不過很高興 Ethan 可以成功入手最新的 iPhone 11 Pro Max。

iPhone 11 Pro Max 香港開賣 Apple Store 實況（按圖放大）

Ethan 成功購得午夜綠的 iPhone 11 Pro Max 256GB。（區慶威攝）

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正當大家以為 Apple 連續幾年大貨壓境，今年應該沒有炒價的時候，Apple 銅鑼灣店及 IFC 店外依舊匯集一定數量的易手拆家，而且午夜綠的 iPhone 11 Pro Max 256GB、512GB，及午夜綠的 iPhone 11 Pro 256GB、512GB 都分別有接近 +$300 及 +$200 的回收價，相信是因為今年用家居多，未有太多炒家入市，大部份購買的朋友都只是 1 部自用為主，令收機佬收機比起往年更困難。

iPhone 11 Pro Max 場外交易實況（按圖放大）

不過全系列的 iPhone 11 當中，亦只有 Pro 及 Pro Max 的午夜綠配色有機會賺錢，至於價位會否在中午時間更多人放機後回落，記者接下來將會到先達繼續為大家報道。