iOS 13安裝後大量App要求存取藍牙　點解連FB都要用Bluetooth？

早前iOS 13測試者已傳出系統更新了隱私措施，要求應用程序徵求用家的同意才能使用iPhone設備上的藍牙。當中竟包括Facebook App，要求iOS開放藍牙存取權限到底用意何在？

Apple決定於iOS 13實施藍牙Bluetooth存取授權政策，主要因為藍牙很容易被陌生人「勾線」。一些公司可以利用安裝在商場、街頭甚至交通工具上的信標感應器（Beacons），偷偷追蹤iPhone用家的藍牙位置。

藍牙向來和存取iPhone位置的私隱設定完全分開，令資料洩密變得更防不勝防。信標很容易檢測到iPhone裝置的藍牙晶片，並記錄手機上購物相關或其他App的資料。因此Apple對藍牙採取更嚴格措施，限制商家未經許可地透過藍牙追蹤iPhone。港人常用的LINE和HKTVMall App，在iOS 13更新後都彈出授權提示，要求用家容許存取藍牙（點擊放大圖片細睇）：

因此Apple對藍牙越來越嚴格是增強的安全措施，防止外界對iPhone用家進行一些不必要的追蹤。

iOS 13也會彈出提示，詢問用家會否授音樂和其他媒體相關App藍牙許可，方能繼續使用藍牙耳機或喇叭播放那些App的內容，例如SoundCloud和Tidal等音樂串流App都而要iPhone用家准許存取藍牙（點擊放大圖片細睇）：

但其實這種安排有點奇怪，用開iPhone都知，使用藍牙耳機時只需要打開手機的系統設定中的藍牙設定部份來處理，跟任何媒體App是分開的。只要點選手機掃瞄到的藍牙裝置名稱或代號，即可連接；而且此步驟只做一次，iPhone會記得曾經連接過裝置，每當該裝置的藍牙訊號打開便自動連接。因此即使你拒絕任何媒體App存取藍牙資料，藍牙耳機一樣播放到那些App的音訊內容。

令不少用家感到意外的是，Facebook App也會要求iOS 13開放藍牙存取權限。但Facebook為何要取得藍牙存取權限？

記者發現，當在Facebook想以Watch功能播放影片時，Facebook便要求開放存取藍牙，那是基於要連接藍牙裝置播放音訊。但耐人尋味的是提示的第二句「此App亦可能會使用藍牙以確認你在附近」。看來Facebook App應是透過藍牙收集附近位置資料，以找出附近的Facebook用戶。除有助精準推送商家廣告，也是輔助Facebook Dating服務的地區導向配對交友功能。

用家可以拒絕Facebook App存取GPS或Bluetooth，但Facebook指出用家位置仍可透過連接Internet而令 Facebook獲取。不過iOS 13用家的拒絕，至少在手機層面上降低Facebook Dating追蹤配對能力，減少他人騷擾的機會。