【港隊揚威】中大團隊擊敗內地越南等強隊　國際機械人賽奪首冠

香港學生揚威海外！香港中文大學工程學院機械人團隊「工無不克」，於8月代表香港出戰在蒙古烏蘭巴托舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」，過關斬將擊敗內地、越南等強隊奪標，是香港在這個世界賽上首獲冠軍。

中大工程學院機械人團隊「工無不克」於「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」中勝出。（中大工程學院fb圖片）

今年「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」有16個國家及地區參賽，包括曾7次奪冠的越南、5次奪冠的內地，另有日本、泰國、馬來西亞、印尼及東道主蒙古，星光熠熠。

比賽規則方面，參賽隊伍須分別製作一個手動機械人及一個自動機械人，並操控它們於3分鐘內完成一系列任務，如帶着令牌通過障礙物、將骰子擲至指定區域、走上斜台及舉起令牌待，速度較快者勝。

最終香港於8強擊敗印尼，4強對決內地隊再下一城，並在決賽中戰勝蒙古奪冠。內地隊則獲最佳工程獎，最佳設計及最佳創意獎，分別由日本和印尼隊奪得。

香港隊晉級過程。（大會圖片）

「工無不克」之所以能代表香港出賽，因今年7月於「全港大專生機械人大賽」稱霸。中文大學工程學院表示，勝出香港賽事後，團隊積極改良機械人性能，減低機械人故障機率，最終憑較佳穩定性奪標。