【Washwow 3 洗衫神器 測試】網上眾籌平台Kickstarter曾有標榜以免洗衣液、消毒藥水等等化學清潔劑，也可以洗衫的「電子洗衣機」眾籌計畫，反應熱烈過後亦正式推出市面，最近更升級至第三代 Washwow 3.0，改善了電源外同時，清潔布料方面會更有效？

WashWow以水電解作用，將自來水中含氫，氧（OH、O、O2、O3、On、HnOn）份子，分解有機污垢，同時釋放「次氯酸」HClO代替化學殺菌清潔劑，令殺菌過程取自自來水更健康。而WashWow除了提供免化學劑的清潔功能外，廠方聲稱更可用作清潔蔬菜水果，將表面上殘留的有機農藥清除。

↓↓洗衫神器 Washwow 3 簡單開箱↓↓

喻為「洗衫神器」的Washwow推出第三代，更細部方便攜帶。 【鄧鴻至 攝】

30分鐘自動清潔殺菌

WashWow 3.0使用方法簡單，將主機接上USB電源（一般充電器已經可以）後，將主機放入水中，將毛巾、不能機洗的貴價輕薄衣物、內衣褲等衣物（水面浸過衣物）後，WashWow會將自來水電解，釋放電解物質清潔衣物及次氯酸殺菌。30分鐘後洗衫完成，試以已用一段時間出現微黃的小手巾測試，有部分污穢除去令小手巾有輕微變白，似乎也有點功效。

↓↓測試Washwow 3↓↓