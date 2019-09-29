環保文具控注意！三菱uni LIMEX石灰岩原子筆　可生物降解助減塑

數碼生活
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環保從生活開始，個人減少浪費同廢物外，不少生產商亦為了實現可持續發展目標（Sustainable Development Goals, SDG）而開發低污染甚至無損生態的原材料，降低自然環境的壓力。三菱（Mitsubishi）現於日本推出「uni LIMEX」原子筆，協助減少使用塑膠，驟眼睇落同一般原子筆無甚分別，但它竟是以石灰岩為主要原料！

三菱鉛筆公司推出的石灰岩原子筆「uni LIMEX」。由於目前塑膠垃圾所造成的塑膠微粒海洋污染等問題嚴重，是一款志在減少使用塑膠材料的環保文具。

uni LIMEX的筆桿是日本TBM有限公司開發的嶄新複合物料「可生物分解 LIMEX」，由世界各地蘊藏量豐富的石灰岩（碳酸鈣）和聚乳酸合成，硬淨耐用，可望取代植物纖維紙張和塑膠。（mpuni.co.jp）

uni LIMEX的筆桿是日本TBM有限公司開發的嶄新複合物料「可生物分解 LIMEX」，它實現了SDG制定的17個目標中的8個。LIMEX在世界各地蘊藏量豐富，在日本還是100％的自給自足資源，皆因由遍佈全地球的石灰岩（碳酸鈣）和聚乳酸合成，硬淨耐用，具有抗變質和低損耗的特性，有望取代植物纖維紙張和塑膠。

LIMEX環保之處除了減塑外，丟棄後微生物能夠將當中的聚乳酸分解，還原石灰岩此種自然磺物，減輕對環境的污染。

LIMEX已用來製造紙張，剩下的廢料碎片則循環再用，製作uni LIMEX原子筆筆桿。（mpuni.co.jp）

LIMEX一半以上成份為天然石灰岩。（www.bs-tvtokyo.co.jp/official/eyes/backnumber/160703/）

跟同類型的常規產品相比，三菱使用包含50％或更多石灰岩的新材料LIMEX作為主軸材料，石油副品塑膠的使用量能大幅減少。今次是LIMEX在世上首次應用於筆桿，將起到提綱挈領作用。在此之前LIMEX已用來製造紙張，剩下的廢料碎片則循環再用，製作uni LIMEX原子筆筆桿。

uni LIMEX石灰岩原子筆定價200日元（約HK$14.6）。

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