衛訊 W.E. 推出流動通訊服務　香港多個台揀抵唔抵？

衛訊 W.E. 推出流動通訊服務，賣手機之餘順手賣手機上台月費計劃。點解失驚無神又會多個新網絡商，W.E. 的月費服務又抵唔抵玩？即刻同大家研究一下衛訊 W.E. 這個新手機台的服務計劃。

衛訊 W.E. 今次推出的月費上台計劃，其實是屬於流動虛擬網絡商 MVNO（Mobile Virtual Network Operator）服務，實際上是租用 3 香港的流通網絡，去提供最高 21Mbps 的 4.5G 本地數據服務。W.E. 打一個月費任何 4.5G 服務，月費價錢 $188，就有 5GB 的 21Mbps 全速數據及無限本地通話，而其後數據則只會在網絡優先權受到影響，而網絡速度則維持不變。

衛訊將會推出 W.E. 流動虛擬網絡，租用 3 香港網絡提供月費數據計劃。（余睿菁攝）

因為使用 3 香港網絡的關係，3 旗下的 MO 無合約計劃可以說是 W.E. 的其中一個主要對手。MO 標榜毋須簽約，每月 2GB 數據 + 20GB 社交平台數據（可用於 Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、LINE），其實上足夠一般低用量用戶夠有突，而且攜號碼轉台首月送 2GB，用 Autopay 付費，第 2、第 3 個月同樣送 2GB，額外數據則為每月 1GB/$20、2GB/$30 及 5GB/$60。以月費 $68 計算，基本上就有 2GB（基本）+ 2GB（贈送）+ 20GB（社交平台）數據，低用量用戶可能會覺得 MO 更加抵玩。

同樣使用 3 網絡，3 香港旗下的 MO 則主打無合約服務。（截圖）

另外，數碼通的自由鳥同樣低用量計劃，其中專為 11 至 25 歲學生用戶提供的月費優惠，$90 月費就可以有 6GB 全速數據及每日 1am – 6am 任用數據，若果月費選用同價位的 $190 的話，更可以有 21GB 基本 + 1am – 6am 任用數據，同樣非常抵玩。

數碼通旗下 Birdie 自由鳥同樣適合低用量用戶，不過要抵玩要自己識計任何數據的使用時間。（截圖）

W.E. 的月費勝在毋須用戶左計右計，5GB 用盡之後亦毋須擔心減速問題，對於一般用戶來說，應該是比較簡單的一個低用量月費選擇。