【BALMULA The Pure 空氣清新機】日本旅遊時行百貨公司、電器店都會見過以簡約設計作賣點的BALMULA部屋神級風扇The GreenFan，日前更公布推出空氣清新機系列 BALMUDA The Pure，秉承簡約風之外，更有額外功能美化部屋環境。

BALMULA The Pure 空氣清新機 日前公布將在香港推出第二代，保留原版純白機身及簡約設計，並追加燈光元素，白色燈光在運行時，機身下方入風口會亮起一路穿透至出風口，會像呼吸一樣的燈光效果，可當作地燈使用。

BALMULA The Pure 空氣清新機新加燈光效果，可配合環境將燈光開關，效果亦如呼吸一樣。 【BALMULA 】

↓以下片段示範BALMULA The Pure的燈光效果↓

空氣噴射清潔

BALMULA The Pure 空氣清新機除了外型上加入燈光效果外，在空氣淨化方面以流體力學原理設計，主機下方空氣入口吸取大量空氣，由下而上的噴射清潔模式過濾空氣，而配合冷氣機更有效傳送冷空氣室內循環，令室內更涼快。官方表示加強扇葉設計每分鐘能過濾7300升空氣，經過可更換的13級醫療級的三層盒狀濾網，內藏活性炭除臭濾網能過濾空氣中粉塵、花粉及懸浮粒子；TrueHEPA濾網能達至99.97%過濾0.3μm 懸浮微粒 / 99.9% PM2.5 微塵、真菌及病毒，並去除室內異味。（售價 HK$5,680）