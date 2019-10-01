日航訂座功能顯示嬰兒位置惹歧視疑雲？網民：戴抗噪耳機唔驚BB喊

數碼生活
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搭十幾小時的長途機，很多乘客都會休息睡覺。遇上嬰兒哭鬧不止，都頗無奈，畢竟點煩也不能拿BB和其雙親出氣。日本航空（Japan Airlines）近日有新功能，網上系統揀位可預先瀏覽航班上嬰孩的位置，讓乘客可以「迴避」。當然，如此安排亦惹來歧視攜同幼兒登機乘客的爭議。

日本航空（Japan Airlines）推出新功能，讓乘客預訂機位時避開有嬰兒的位置。JAL官網表示，飛機座位選擇圖表會以「兒童圖標」顯示出攜同8日至兩歲大的嬰孩的乘客的位置（點擊放大圖片細睇）：

日本航空JAL推出新功能，讓乘客預訂機位時避開有嬰兒的位置。JAL官網表示，飛機座位選擇圖表會以「兒童圖標」顯示出攜同8日至兩歲大的嬰孩的乘客的位置。

「這讓其他乘客知道一個嬰孩可能正坐在那裡。」日航 JAL表示，又補充指此功能是日航網站限定，暫時不適用於經第三方平台預訂的航班，或參加旅行團的旅客。若然航線臨時轉機，系統不能更新嬰兒的位置。日航不是第一間引入此功能的公司，據知全日空已經使用了一段時間。

一位Twitter用戶「Rahat Ahmed」（Twitter@dequinix）最近乘搭了日航，讚賞此項新功能。「謝謝你，@ JAL_Official_jp向我警告嬰兒在13個小時的旅行中打算在哪裡尖叫和大喊，」Rahat Ahmed又認為其他航空公司都應效法：「這確實應該是全面的強制性要求。」因為兩周前他搭乘紐約到多哈的卡塔爾航空班機，航程全長13個小時，旁邊便坐了三個哭鬧嬰兒。

「Rahat Ahmed」最近乘搭了日航，讚賞此項新功能。「謝謝你，@ JAL_Official_jp向我警告嬰兒在13個小時的旅行中打算在哪裡尖叫和大喊，」（Twitter@dequinix）

不過有網民不同意Rahat Ahmed，覺得他不寬容，又認為新的揀位功能有點歧視幼兒和攜同幼兒登機的乘客。網民「Mimi Pollard」（Twitter@thestrawbster）說：「我們都年輕過！所有這些無法忍受坐在小孩旁邊的人，都需要克服困難-嘗試並體諒自己，意識到世界上有比坐在哭泣的孩子旁邊更糟糕的事情。」

「Mimi Pollard」說：「我們都年輕過！所有這些無法忍受坐在小孩旁邊的人，都需要克服困難-嘗試並體諒自己，意識到世界上有比坐在哭泣的孩子旁邊更糟糕的事情。」（Twitter@thestrawbster）

也有網民認為，不守規矩的大人搭飛機時的行徑也是令他人不敢恭維，甚至比呱呱聲號啕大哭的嬰兒更失禮更滋擾；而且很多愛孩子的人根本不介意隔離位有BB。一位網民中肯說：「他們就像我們所有人一樣，都是嬰兒。我們需要學習容忍耐，否則很快便開始需要一張有關佩戴呼吸機者、流口水者、放屁者、醉酒者和生活中更多東西的座位表圖標，」。

Sarah D」（Twitter@SayWalters）說：「為了避開嬰兒，日航的座位表引起了不少爭論。這真的比不使用耳機的人還差嗎？在我最近一次飛行中，喝了一瓶奶然後睡倒膝上的嬰兒比周圍的成年人禮貌得多！」。另一用戶「Diane_Somerset」（Twitter@SomersetErosPub）呼籲日航倒不如接受嬰兒總會喊的現實。

大量網民聲討下，Rahat Ahmed唯有打圓場表示的確有更多比起BB喊更值得他關心的重要事情。Rahat Ahmed承認有些嬰兒很棒，成年人有些情況下可以跟哭鬧嬰兒一樣差，同理心很重要。但他仍覺得嬰兒的座位位置可能是幫助旅客計劃航班的眾多指標之一。

大量網民聲討下，Rahat Ahmed唯有打圓場表示的確有更多比起BB喊更值得他關心的重要事情。（Twitter@dequinix）

還是網民「Deirdra Hardimon」夠啜核：「嬰兒沒有發展能力去『計劃』哭泣或尖叫。」似暗示Ahmed苛求BB不喊是恰細路。其他網友如「Jene Johnson」也幽默，叫Ahmed戴上抗噪耳機隔除哭聲。

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