Apple、Google 唔再一定優先請大學生　冇學位機會嚟喇飛雲真唔真

Apple、Google、Netflix 等科技大企業，無大學學位都可以應徵？據 Business Insider 的報道，近年不少著名的企業，近年請人已經不一定優先聘用大學畢業生；唔通真係「機會嚟啦，飛雲！」

根據 Business Insider 的報道，美國不少著名的企業，好像 Google、Apple 或者 Netflix，近年在招聘上已經不一定再優先聘用持有大學學位的應徵者，好像 Apple 的 CEO Tim Cook 以及 Siemens 的 CEO Barbara Humpton，更開始對應徵者是否必須大學畢業抱有懷疑。其中 Tim Cook 就指出，Apple 上年在美國聘用的員工當中，有大約一半是未完成學位課程的。

Tim Cook 表示，Apple 其實是由一位大學輟學生創辦的，大學畢業對 Apple 來說從來並非最重要的。 (資料圖片)

Tim Cook 就覺得，大學未必能夠將好像「程式編碼」這一類工作上的必須技能傳授予大學畢業生。Siemens USA 的 Humpton 亦指出，很多時工作性質並不一定需要一個學位課程去應付，招聘時的學位要求，其實更多時只是為了方便 HR 部門減少應徵者，令招聘可以更加簡單。

美國不少大學畢業生面對沉重的學生借貸，其中只有 42% 的高中生最終完成 2 年或 4 年的學位課程；而在畢業生當中，最終受聘的工作並不一定需要聘用大學畢業生。人材社交平台 Linkedln 的數據亦顯示，好像電子技工、機械設計師或是市場營銷人員等工種，較多聘用沒有大學學位的應徵者。

報道指出，人工智能及各種工序的自動化將取代接近 1/4 的市場職位，不少學者及研究機構就提議，類似職業先修的學徒制，結合學校課程及技能訓練，將更適合之後的工作市場要求。不過同一個報道亦都指出，大學或以上程度學位持有人的入息中位數，還是高於沒有學位的入息。