Surface Pro X、7、Neo、Duo 雙屏手機、Laptop 3及Earbuds懶人包

Microsoft Surface Neo 及 Surface Duo 兩台雙屏幕產品，連同 Surface Pro X、Surface Pro 7 、Surface Laptop 3 及 Earbuds 等一系列本年度新產品正式在紐約舉行的發布會現身。以下就為大家送上發布會懶人包，介紹各新產品特點。

Microsoft 在紐約舉行的發布會上預告了 Surface Neo 及 Surface Duo 兩台下年底推出的雙屏幕設計產品，另外亦正式公布了 Surface Pro X、Surface Pro 7、Surface Laptop 3 及 Earbuds 等一系列即將推出的本年度產品。《香港01》亦有派員到現場直擊報道，大家可以在懶人包之後稍等，發布會現場直擊上手玩將會隨後送上。

《香港01》特派專員已經抵達紐約現場直擊報道。（林勇攝）

Surface Neo 及 Duo 雙屏幕打摺 Mon 下年底推出

Microsoft 在發布會預告 Surface Neo 及 Surface Duo 兩台下年底推出的雙屏幕產品。（Microsoft）

Surface Neo 及 Surface Duo 雖然要到下年底才正式推出，不過憑著雙屏幕摺疊式設計，輕易成為今次發布會的焦點所在。Microsoft 聰明之處，在於沒有採用仍未成熟的摺疊或屏幕技術，而是在這兩件新產品上用上雙屏幕設計，並且配合一個可以接近 360 度開合的鉸位，去達到摺疊的效果。

Surface Neo 配備 2 個 9 吋觸控式 LCD 屏幕，可以打開為大約 13 吋大小的平板，或者配備 360 度鉸位使用，作多個不同角度的開合。Surface Neo 隨機設有一個可移除式磁石鍵盤（無線充電）及支援 Surface Pen，鍵盤可以覆蓋其中半邊屏幕使用，而且更可以選擇覆蓋下半屏幕，令上半屏幕可以像 MacBook 的 Touch Bar 般露出；或者覆蓋上半屏幕，將下半屏幕當作鍵盤的解控板一般使用。

至於 Surface Duo 則是歸來的 Surface Phone，不過今次跟 Google 合作換上 Android 平台，兩邊各配備 5.6 吋觸控式屏幕，張開為大約 8 吋的平板模式，使用跟 Neo 一樣的 360 度鉸位設計，可以作多角度開合，以雙屏幕帶來更多工作上的便利。

Surface Pro X 支援 LTE 強攻 iPad Pro

Surface Pro X 作為最輕巧的 Surface 產品，只有 5.33mm 厚及 1.68 磅重，但配備 13 吋的觸控式屏幕，機身大小卻跟 12 吋屏幕非常接近。Pro X 使用跟 Qualcomm 合作製作的 Microsoft SQ1 處理器，使用跟手機一位的 ARM 架構，支援 LTE-Advanced 網絡，而且功率更加由一般手機的 2W 大幅提升至 7W，令 Pro X 能夠提供接近 3 倍 Pro 6的效能。

Pro X 的專用鍵盤機背套，在屏幕的連接位設有全新 Slim Pen 的收納架，讓 Slim Pen 可以隨時充電。Surface Pro X 定價為 US$999（$7,835）起，11 月 5 日正式推出，規格功能上似乎有硬撼 iPad Pro 的意思。

Surface Pro 7 效能優先

Surface Pro 7 定價 US$749（港幣約 $5,875）起，10 月 22 日正式推出。（Microsoft）

Surface Pro 7 可選配第 10 代 Intel iCore 處理器，繼續沿用平板 + 鍵盤屏幕套的 2 合 1 設計，同時設有 USB-C 及 USB-A 連接埠，可以配合 Studio Mics，作多種聲控操作。

Surface Laptop 3 加入 AMD Ryzen 7 電競級影像處理器

Surface Laptop 3 13 吋及 15 吋版本，定價分別由 US$999（港幣約 $7,835）起及 US$1,199 （港幣約 $9,404）起，同樣 10 月 22 日推出。（Microsoft）

Surface Laptop 3 延續一體化機身設計，全鋁合金機身分別設有 13 吋及 15 吋屏幕選項，1.3mm 的鍵盤鍵程提供出眾的手感，觸控板亦比上一代增大 20%，而且支援 Instant On 即時開機及快速充電，可以在 1 小時內充電達 80%。同樣配備第 10 代 Intel iCore 處理器，效能在同年代 MacBook Air 的接近 3 倍，而且更加入 AMD Ryzen 7 電競級影像處理器，可以輕易處理電腦版《Fortnite》一類第一人身射擊遊戲。

Surface Earbuds 另類功能挑機 AirPods

Surface Earbuds 定價 US$249（港幣約 $1,953），將於聖誕感恩節檔期推出。（Microsoft）

Microsoft 更將會推出自家的全無線藍牙耳機 Surface Earbuds，可以配合 Surface 系列使用，支援多種聲控操作，另外亦可以配合 Android 手機使用，以 Earbuds 兩邊的觸控操作，直接遙控 Spotify 播放音樂。