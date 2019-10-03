Surface Pro X、7、Neo、Duo 雙屏手機、Laptop 3及Earbuds懶人包

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Microsoft Surface Neo 及 Surface Duo 兩台雙屏幕產品，連同 Surface Pro X、Surface Pro 7 、Surface Laptop 3 及 Earbuds 等一系列本年度新產品正式在紐約舉行的發布會現身。以下就為大家送上發布會懶人包，介紹各新產品特點。

Microsoft 在紐約舉行的發布會上預告了 Surface Neo 及 Surface Duo 兩台下年底推出的雙屏幕設計產品，另外亦正式公布了 Surface Pro X、Surface Pro 7、Surface Laptop 3 及 Earbuds 等一系列即將推出的本年度產品。《香港01》亦有派員到現場直擊報道，大家可以在懶人包之後稍等，發布會現場直擊上手玩將會隨後送上。

《香港01》特派專員已經抵達紐約現場直擊報道。（林勇攝）

Surface Neo 及 Duo 雙屏幕打摺 Mon 下年底推出

Microsoft 在發布會預告 Surface Neo 及 Surface Duo 兩台下年底推出的雙屏幕產品。（Microsoft）

Surface Neo 及 Surface Duo 雖然要到下年底才正式推出，不過憑著雙屏幕摺疊式設計，輕易成為今次發布會的焦點所在。Microsoft 聰明之處，在於沒有採用仍未成熟的摺疊或屏幕技術，而是在這兩件新產品上用上雙屏幕設計，並且配合一個可以接近 360 度開合的鉸位，去達到摺疊的效果。

Surface Neo 配備 2 個 9 吋觸控式 LCD 屏幕，可以打開為大約 13 吋大小的平板，或者配備 360 度鉸位使用，作多個不同角度的開合。Surface Neo 隨機設有一個可移除式磁石鍵盤（無線充電）及支援 Surface Pen，鍵盤可以覆蓋其中半邊屏幕使用，而且更可以選擇覆蓋下半屏幕，令上半屏幕可以像 MacBook 的 Touch Bar 般露出；或者覆蓋上半屏幕，將下半屏幕當作鍵盤的解控板一般使用。

至於 Surface Duo 則是歸來的 Surface Phone，不過今次跟 Google 合作換上 Android 平台，兩邊各配備 5.6 吋觸控式屏幕，張開為大約 8 吋的平板模式，使用跟 Neo 一樣的 360 度鉸位設計，可以作多角度開合，以雙屏幕帶來更多工作上的便利。

Surface Pro X 支援 LTE 強攻 iPad Pro

Surface Pro X 作為最輕巧的 Surface 產品，只有 5.33mm 厚及 1.68 磅重，但配備 13 吋的觸控式屏幕，機身大小卻跟 12 吋屏幕非常接近。Pro X 使用跟 Qualcomm 合作製作的 Microsoft SQ1 處理器，使用跟手機一位的 ARM 架構，支援 LTE-Advanced 網絡，而且功率更加由一般手機的 2W 大幅提升至 7W，令 Pro X 能夠提供接近 3 倍 Pro 6的效能。

Pro X 的專用鍵盤機背套，在屏幕的連接位設有全新 Slim Pen 的收納架，讓 Slim Pen 可以隨時充電。Surface Pro X 定價為 US$999（$7,835）起，11 月 5 日正式推出，規格功能上似乎有硬撼 iPad Pro 的意思。

Surface Pro 7 效能優先

Surface Pro 7 定價 US$749（港幣約 $5,875）起，10 月 22 日正式推出。（Microsoft）

Surface Pro 7 可選配第 10 代 Intel iCore 處理器，繼續沿用平板 + 鍵盤屏幕套的 2 合 1 設計，同時設有 USB-C 及 USB-A 連接埠，可以配合 Studio Mics，作多種聲控操作。

Surface Laptop 3 加入 AMD Ryzen 7 電競級影像處理器

Surface Laptop 3 13 吋及 15 吋版本，定價分別由 US$999（港幣約 $7,835）起及 US$1,199 （港幣約 $9,404）起，同樣 10 月 22 日推出。（Microsoft）

Surface Laptop 3 延續一體化機身設計，全鋁合金機身分別設有 13 吋及 15 吋屏幕選項，1.3mm 的鍵盤鍵程提供出眾的手感，觸控板亦比上一代增大 20%，而且支援 Instant On 即時開機及快速充電，可以在 1 小時內充電達 80%。同樣配備第 10 代 Intel iCore 處理器，效能在同年代 MacBook Air 的接近 3 倍，而且更加入 AMD Ryzen 7 電競級影像處理器，可以輕易處理電腦版《Fortnite》一類第一人身射擊遊戲。

Surface Earbuds 另類功能挑機 AirPods

Surface Earbuds 定價 US$249（港幣約 $1,953），將於聖誕感恩節檔期推出。（Microsoft）

Microsoft 更將會推出自家的全無線藍牙耳機 Surface Earbuds，可以配合 Surface 系列使用，支援多種聲控操作，另外亦可以配合 Android 手機使用，以 Earbuds 兩邊的觸控操作，直接遙控 Spotify 播放音樂。

Surface 新產品上手玩將會在懶人包後送上，敬請留意。（林勇攝）

GoPro 360 之心不死！再推新一代 GoPro MAX 加入觸屏更好用
GoPro 發表 Hero 8：力推全新防震功能、多用途專用配件
Fostex TM2藍牙「變形金剛」實測　令高級CM耳機由有線變真無線
【iPad第7代開箱上手玩】性能不俗、超抵玩！與歷代機款比併
【呀脆推介】UNQ智能行李箱實試　可攜登機內置全球定位勁實用
Apple Watch Series 4超級大減價　網店清貨減1000元值得一搶？
AVIOT TE-D01g真藍牙無線耳機評測：日文語音勁Chill！
iPadOS 13.1登場　強化多工作業文字輸入平板電腦挑機筆電
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。