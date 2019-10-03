美國直擊 Microsoft Surface Pro 7、X、Laptop 3 上手玩！堅輕便

Microsoft微軟於美國紐約舉行的Surface發布會中，公布了多樣新產品，Surface Pro 7以及Laptop 3都是意料之內吧，傳聞以ARM架構的Surface Pro X亦都登場，記者於現場當然第一時間為大家試玩這三台注目新機。

今次Microsoft一口氣公布多台新機，最令人深刻當然要選雙屏幕概念新機「Neo」以及「Duo」，不過這兩台機都要來年2020來末才登場，實在太遙遠了。而發布會試機現場，主要就只有Surface Pro 7、X及Laptops以供試玩，立刻為大家上手玩，作第一手簡單評測。

一口氣晒冷Surface系列產品，最注目的當然是今次發布會的隱藏主角「Neo」及「Duo」，可惜只可以遠觀而不能上手玩。（林勇攝）

全場最注目的除了Laptops 3外，首次利用ARM架構的Surface Pro X，亦都非常吸引fans注意。（林勇攝）

外型沒多大變化的Surface Pro 7（林勇攝）

．Surface Pro 7

Surface Pro更新新版本，並非什麼特別。機身及鍵盤設計跟上一樣，只是其displayport改為更大眾化的USB Type C，可用作傳傳遞資料及充電，亦可以用作外置連接usb手指。拎上手，重量幾乎跟上代差不多，依舊配置12.3吋屏幕，可摺疊式機身，與之前一樣可以調校不同角度，方便工作。另外最大改進的地方，便是「終於」加入USB Type C的接口，用作充電、影像輸出及過資料等。另外，今代加入i3、4GB Ram的最入門版本，平至749美金就有得賣，大約折合約6千港元左右。不過這只是淨機價，如需要購買鍵盤Surface Pen，便要另加近二百多美金，加埋至少都要8千港元才可埋單。

Surface Pro 7更多試玩細節（點下圖放大解說）

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以ARM架構的新Surface Pro X（林勇攝）

．Surface Pro X

傳了很久、使用ARM架構的Surface終於正式推出，這代機身比以往Surface更輕更薄（只有5.3mm厚及約763g重量），對應LTE流動網絡以及配上Microsoft客製化的處理器SQ1（以Qualcomm Snapdragon作基本的客製化版本），官方指比Surface Pro 6快3倍（用上手感覺都很爽快）。而機屏幕拉大至13吋，但機身因為更窄的邊框而沒有明顯加大。同時亦推出新的Surface Pen「Slim Pen」，它可以放置在鍵盤的凹槽上無線充電。手感方面如何？因為它至少配置8GB Ram，因此操作時十分爽快。另外，它似乎是以「iPad Pro」作假想敵，因此它似乎著墨在用筆繪圖方面，使用Slim Pen時的觸感反應感覺上比Surface Pro更好。而且在單機使用時，有點用iPad Pro的影子。而它比iPad Pro更有優秀的地方，便是Office支援比iPad版本更全面，用慣Windows的用家很快便上手。

不過亦因為Slim Pen變為一支扁長筆，揸上手並沒有傳統筆好揸。不過無論鍵盤及Slim Pen都同樣需要另購（售價仍未公布），購買入門Surface Pro X 999美金（大約7920港元）外，要有心理準備再加多近二千多元來購買鍵盤等配件。

Surface Pro X更多試玩細節（點下圖放大解說）

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銀、黑及金色選擇（林勇攝）

．Surface Laptop 3

今代Laptop 3基本設計與上代差不多，都是性能上的升級，10th iCore處理器、20％大的touchpad、全鋁金屬打造的機身、高配版本更配置超強性能的AMD Ryzen 5／7處理器及Redeon獨立顯卡，官方指同級的Notebook之中最輕便性能最強。新增的15吋版本，記者試拎上手時感覺真的不算太重，至少比MacBook Pro 15吋輕巧（Laptop 3 15吋只有1.55kg、MacBook Pro 15吋為1.83kg）。1.3mm的鍵盤鍵程打上手亦算舒適，相信用在多媒體編輯、打機及商務工作都卓卓有餘。

Laptops 3更多試玩細節（點下圖放大解說）