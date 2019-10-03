美國直擊 Microsoft Surface Earbuds 上手聽！真無線Airpods對手

Microsoft微軟Surface Pro發布會中，除了一眾notebook平板外，首次登場的真無線藍牙耳機Surface Earbuds亦都是注目新品之一。現場特設「試玩試聽區」，即試新功能同Apple Airpods有冇得鬥先。

今次Microsoft發布會中，特地設計了一個位置來讓記者可於較靜的環境下試聽Earbuds（同時減低外面電子裝置的干擾影響）。排隊進入前，會分發一套3set的不同大小的耳膠，以供試聽。

會場展出灰黑色版本的Surface Earbuds，但推出初期似乎未有得選購。（林勇攝）

Surface Earbuds試聽試玩區（林勇攝）

簡便輕觸操作

將耳膠套入耳機後，便可以將耳機一扭一塞入耳中，戴上時發現跟我的耳型非常配合，完全沒有不舒適感覺，又不易掉甩，感覺良好（比起Sony的真藍牙耳機，戴得更舒服）。而左右耳機的「鼓面」，便是一塊迷你的觸控板，點兩下便聽歌、暫停，向上或下輕撥便是音量抵制，前後輕撥則是下首或前一首歌曲。如果長按，更可以喚出影片，操作非常人性化。另外，今次Earbuds與Spotify完全整合，如使用Android版的Spotify時，只需要點3下，毋須要拎手機出來都可以立刻呼喚音樂程式聽歌，夠方便。

論Surface Earbuds的外型設計，說真一句，記者就覺得「非常一般」，簡直可以用「醜」來形態（雖然AirPods初推出時都是一樣...但現在人人都習慣了其外型），可是功能上似乎能夠完全彌補這方面的不足。

+ 4 + 3 + 2

即時讀默

操作感比AirPods強之外，它亦與Windows的Office軟件整合功能，例如可以在展示Powerpoint時，同時一邊語音文字字幕輸出，讓在場人士看powerpoint時更易明白（更對應60種以上語言，但未有list，不知道是否對應中文廣東話）。記者在現場測試語音文字字幕時，發現準繩度非常高，似乎能夠清晰收音。

中上音質

藍牙耳機一般音質大都只算一般中上，跟有線耳機始終難以比較。不過這對Earbuds不單戴得舒適，就連音樂播放質素都相當不錯，高中音準，低音力量雖然有點不足，但以藍牙耳機而言已算不錯。

有好音質、全面操作功能的Surface Earbuds，可惜以二千元價位的耳機來講，竟然沒有近年大熱的解噪功能（有傳新Airpods將會加入），就有點可惜。