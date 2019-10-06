高登、連登被禁上？！手機一鍵「VPN」打破網絡限制

為了員工們的生產力，不少公司的內部網絡對網站瀏覽都可能設定限制，有聽過有些朋友經公司 Wi-Fi 不能上淘寶、Facebook，最近更有公司連網上討論區如連登、高登都禁絕，辦工時間真的只有辦工，有時想用手機「蛇王」一下也難。 不過要繞過這些限制，其實方法不少，其中最有效的當然就是要數 VPN，早前我們為大家推介過不少免費或付費的方案，不過日前 Cloudflare 旗下的 1.1.1.1 正式推出了蘊釀已久的服務 WARP，同樣標榜無痛設定並即時繞過網絡限制，當然要為大家介紹一下。

1.1.1.1 WARP - 「類似」 VPN 的服務

大家對 VPN（Virtual Private Network ）本身的認知，很大程度上源於在內地「翻牆」，其原理在於將用家的上下載通道由有審查的伺服器改到國外的伺服器，故可以讓用家瀏覽到原先國家內不能瀏覽的網站，同時由於數據經過「改道」，用家的地理位置、IP 地址都會變得不可考，變相附設隱身功能。

至於 1.1.1.1 新推出的 WARP 服務則是將數據加密再進行上下載，連同一網絡內的 Router 都不知道你的數據內容，故可以「蒙騙」Router 並得以上到原先被禁制的網站。 WARP 在這功能上是「類似」VPN 的功能、但它卻並非 VPN，甚至可以說是有點相反；因為數據在 WARP 的干預下其實並沒有改道，你瀏覽的目標網站依然可以知道你的真實 IP 位址，但亦因為如此，對網絡速度的影響可以減低。

簡而言之，VPN 的原理是將數據「改道」而非「加密」，WARP 則是「加密」而非「改道」，然而由於 WARP 會霸佔手機的 VPN 設定，它是不可以與傳統 VPN 共用的，如果想要的是隱身功能的話，可能可以參考一下我們其他的 VPN 服務教學與介紹：

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一鍵無痛設定 1.1.1.1 WARP

弄清楚用途與目的之後，還是想用 WARP？那其實只需要多花 2～3 分鐘時間即可：

1.1.1.1 還提供 WARP+ 的付費服務，據稱可以提升網絡的速度，月費為港幣 $38，不算貴但暫時沒有太大需要，至少經筆者的測速，闔啟後在同一 Wi-Fi 網絡的速度並沒有太大分別。