香港加油？日本同人畫師防中國非法上載　漫畫妙藏敏感句趕絕盜版

或者有不少老司機朋友以前會上exhentai、紳士漫畫等平台搜尋18禁漫畫或同人本子來讀，不過漢化組於這些網域免費上載的中文版內容，多數都是盜版的非法上傳。不論漢化組如何「戴頭盔」強調翻譯只屬交流、勸籲網民「享用」過後盡快刪除不要分享云云，在漫畫原作者眼中都只是沒有光環可言的侵權剝削行為。最近就有日本畫師靈機一觸「玩政治」，務求令其作品的漢化剽竊絕跡於中國網界！究竟點做？

近日香港反修例風波越演越烈，支持示威的香港網民每當在社交網絡上遇上疑像「翻牆」、打簡體中文的網民唱反調時，總會不斷留下大量「8964」、「天安門」、「多謝支持香港民主」等政治敏感字句回應，以趕走他們眼中疑似「大陸網軍」的對象。日本18禁同人漫畫家「ハルカチャンネル」（Twitter@halcachanel）也許從香港網民偷師，學曉這「傑出的一手」用來防止漫畫被中國網民盜版再非法上載。

ハルカチャンネル的18禁巨乳兔女郎本子頗具「實用性」，但當中一些夜總會場景牆壁竟變成「連儂牆」，寫有「香港加油」、「天安門64」等對於大陸網民來講超敏感、避之則吉的政治禁語。（擷圖自Twitter@halcachanel）

ハルカチャンネル此套巨乳兔女郎漫畫內容似乎頗具「實用性」，但當中一些夜總會場景的酒瓶和牆壁竟變成「連儂牆」，寫有「香港加油」、「天安門64」等對於大陸網民來講超敏感、避之則吉的政治禁語，身為香港人或者會心微笑。「這是防止非法上傳的對策」ハルカチャンネル如是說，他此篇幽默感十足的Twitter推文到本文執筆時更獲1萬1千讚好、近5千轉推。

ハルカチャンネル也自認有點「玩上癮」，就連女角身體上以marker筆寫下云云的羞辱語句中也夾雜了一個「天安門64」：「我以為我可以隨便在寫在身上的頁面上寫東西，但是我停下來了，因為它太多了。」雖然自覺過火，但該推文也有600多個讚好。

香港有網民覺得這種作品既有良心又可以DIY，表示「想即刻買到」；相反亦有網民認為ハルカチャンネル做法無用，因為旅居日本的漢化組會把政治禁語塗白處理，照樣非法上傳，盜版是不會因此而杜絕。有網民又表示以前已有同人畫師創作《New Game!》本子時惡搞習近平肖像，以趕絕大陸盜版；但代價恐怕是令人「無法使用」吧。