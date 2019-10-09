iOS 13 操作技巧　已讀不回無人知、刪 Apps、突破下載限制教學

iOS 13.1.2 更新早前已經正式推出，升了級的 iPhone 用戶可能發覺操作不太一樣？特別是 iPhone 11 Pro Max、Pro、11 及 XR 用戶，手機沒有 3D Touch 如何用預覽 WhatsApp 已讀不回無人知功能？連手機刪 Apps 都不知道如何操作？以下就跟大家分享一些 iOS 13 的新操作技巧。

iPhone 的 iOS 13 升級在手機操作上作出了不少改動，尤其是 iPhone 11 系列起不再起用 3D Touch，更令 iOS 13 加入了一些彌補這個改動的新操作方式，其中刪除 Apps 的方式、預覽 WhatsApp 及訊息的方法，以及解除 App Store 數據下載 200MB 的上限，是比較重點的新改動。

iOS 13 刪除 Apps 方法（按圖放大）

iOS 13 刪除 Apps 方法的改動，可能是不少朋友最快遇到的問題。長按任何 Apps 之後，出現的是模仿 3D Touch 操作的快速捷徑，若果本來對應 3D Touch 捷徑功能的 Apps，就可以在現時長按操作下叫出捷徑目錄。其實若果大家細心留意，長按任何一個 Apps 彈出的目錄，都有一個「重新排列 App」的選項，只要選擇這個項目，就可以重新排列及刪除 Apps。

WhatsApp 已讀不回無人知（按圖放大）

不少朋友得知 iPhone 11 移除 3D Touch 功能之後有世界末日一樣的感覺，主要原因就是習慣了使用 3D Touch 的訊息預覽功能，可以偷看 WhatsApp 訊息內容，而對方不會出現「已讀」的藍色雙剔。其實 iOS 13 早已經就移除 3D Touch 作出應對，大家在收到訊息的時候，長按訊息通知，就可以像 3D Touch 一樣預覽內容。記者測試過，香港人常用的 WhatsApp、Facebook Messenger 及 LINE 都可以使用這個方法預覽。

突破 App Store 數據下載 200MB 限制（按圖放大）

iPhone 用戶以往想下載大於 200MB 的 Apps，一定要連接到 Wi-Fi 才可以進行操作，不過在 iOS 13 開始其實已經解除了這個限制。大家可以進入設定中選擇，Apps 超過 200MB 時，直接使用數據下載，或者在每次超過 200MB 時詢問。建議沒有無限數據 plan 的朋友，選擇「超過 200MB 時詢問」，是比較保險的做法。