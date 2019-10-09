Android 手機實試 PS4 Remote Play 　實體手掣接近零延遲

Sony PlayStation 4 一直有個名為「Remote Play」的方便功能，讓玩家可以遙距控制放在家中的 PS4 進行遊戲。 Remote Play 初推出時只支援部份 Sony 手機／平板，但後來愈來愈多平台加入支援，包括 iOS、Windows 以及 Mac 都可以運行。然而在 Android 機方面，就一直只限 Sony Xperia 系列的手機才可以使用。 不過就在今日（10 月 9 日），Sony 官方為 PS4 更新韌體至 7.00 版本的同時，亦為 Android 手機解除限制，正式全流動平台制霸！以下就與大家速速測試一下！

幾分鐘設定 Android「Remote Play for PS4」

要在 Sony 以外的 Android 手機上用到 PS4 Remote Play 功能，過程十分簡單，不過事前要先準備好幾項東西：

1. 你的 PS4 已經登入 PS 帳號，並處於待機或開機狀態（橙燈或藍燈）

2. PS4 以實體 LAN 線連接上網

3. 你的 PS4 帳號與密碼

以 LAN 線連接 PS4 除了確保玩家可以遙距喚醒 PS4 之外，亦大大提升連線的穩定性。

以 LAN 線連接 PS4 除了確保玩家可以遙距喚醒 PS4 之外，亦大大提升連線的穩定性，絕對有助提升遊玩質素。另外，據 Sony 官方的說明指，要獲得平穩的 Remote Play 表現，連接的 PS4 網速要求不過是上／下載達 15Mbps 水平，對於香港的寬頻速度而言，絕對是綽綽有餘。

確保以上幾項之後，就可以於 Play Store 下載 App 並開始手機上面的設定：

連接好後，在你的手機上就會出現與 PS4 輸出同樣的畫面及聲音，你甚至可以用有線／藍牙耳機連接手機以聆聽 PS4 的遊戲音效。

設定 DualShock 4 實體手掣

即使沒有 DualShock 4 手掣，在已連接 Remote Play 的 Android 手機上，玩家一樣可以用到虛擬鍵以遙距控制 PS4。不過單是兩粒 Analog 的手感已經差得遠，而且沒有回彈力令人拿捏不到力度，往往有延時之感。

當然，Android 手機亦可以與 DualShock 4 手掣連接，直接以實體手掣進行遊戲，然而，Android 手機需要安裝最新的 Android 10 版本才可以完美支援，碰巧筆者手上的 Pixel 3A XL 及華為 Mate 30 Pro 皆已經是 Android 10，故可以進行連接測試。

在配對前，先同時長按 DualShock 4 上的 Share 以及 PlayStation 鍵，直至手掣上的指示燈閃動白燈，手機方面即可以搜尋並配對。

配對後的 DualShock 4 全部按鍵都可以順利按動，而且反應相當不俗，然而留意手掣頂的 TouchPad 會被 Android 機誤認為是滑鼠操作，如果有動作需要按動 TouchPad（例如《MHW》中打開地圖的動作），暫時就需要用到手機的觸控屏幕代替。

在穩定的網速之下，筆者試了在 Pixel 3A XL 上打一場《Monster Hunter: World》，雖然畫質與幀率降低了，但勝在反應沒有因為遙距控制而有顯著延遲，連《MHW》這類型的動作遊戲都一樣可以勉強應付，如果是玩《機戰》等回合制遊戲當然絕無問題。

如果真要投訴的話，就是經過 Remote Play 之後的 DualShock 4 手掣沒有了震動回饋，稍微影響了操作手感吧。