Windows 10新App「我的電話」開始內部測試　PC連接手機同步通訊

數碼生活
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電腦PC打電話的軟件，大家可能諗起Skype。不過本文講的不是Skype，而是Microsoft將來為Windows 10加入的新功能／應用程式「我的電話」（Your Phone），讓PC跟智能手機配對，同步通訊錄及撥號和接聽電話。「我的電腦」正在內部封測中。

Microsoft微軟宣布僅限內部預覽版本的Windows 10 Insider Preview Build 18999，在Windows 10加入名為「你的電話」（Your Phone）之應用程式，主要是跟智能手機連接同步，以電腦支援來打電話。「你的電話」正在內部封測，只向Insider（20H1）用戶開放，一般Windows 10 PC用家要等多一陣。用以對應PC的手機App「你的電話」未來上架。

簡單講，Windows 10「你的電話」功能操作如下。預覽版本之詳情已於Microsoft官方blog披露：

1. 在PC上接聽來電

2. 使用應用程式內的撥號器或通訊錄，從PC打出電話。

3. 使用自訂文字訊息來拒絕PC上的來電，或直接將之移至電話留言信箱。

4. 在PC上訪問最近通話記錄。單click特定的電話號碼，將自動於撥號程式介面中貼上該號碼。

5. 在PC和手機之間無縫傳送電話號碼。

Microsoft於8月的Samsung Unpacked活動中首次宣布此通話功能，亦於上星期10月2日的Microsoft Surface發布會現場示範。但大家可以放心，不一定只有Samsung手機用家才能連接「你的電話」，該功能只需要運行Android 7.0 Nougat或更高版本作業系統的手機即可。PC方面要求，則是配備藍牙的電腦、並採用並且採用10H1 Build 和Windows 10 Build 18362.356。

1. Android手機7.0或更高版本

2. Windows 10 PC和藍牙無線電

3. 需要19H1build或更高版本

4. 要求最低Windows 10版本18362.356

由於是正式發行前的預覽版本軟件，用家要有心理準備面對勁多bug，Microsoft官方blog詳細列出一些問題。Microsoft亦警告，某些反作弊遊戲軟件的舊版本可能會導致此版本的Windows 10 hang機。符合資格參加封測的Insider用戶定要使用規格標準可靠的PC，否則便不宜試用此操作。

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