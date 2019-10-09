《男兒當入樽》井上雄彥讚撐港留言　中國網民繼NBA又有抵制目標

連日來爆發的 NBA 言論自由事件和暴雪（Blizzard Entertainment）除去香港選手 Blitzchung 選手資格問題，已經把本港的衝突更進一步推到全球。部份體育和遊戲愛好者都加入戰線，沒想到中國網民更把其擴大至漫畫界。近日在微博上，多個中國網民轉發有關井上雄彥讚好撐港的 Tweets（Twitter 貼文），因此發起抵制行動。

井上雄彥 6 月曾撐港？

事源，井上老師曾在 6 月時，在 Twitter 上讚好時任外務大臣河野太郎及評論家石平太郎就 100 百人遊行所發表的言論和支持香港的貼文。不過當時中國網民仍沒上心，所以沒人特別提起。時至今日，一班「愛國」的網民發現了井上雄彥讚好之舉，因此認為他與中國人的立埸不同，繼而決定抵制井上雄彥，特別是他筆下紅遍全球的《男兒當入樽》（SLAM DUNK／灌籃高手）。

中國網民有趣回應

井上雄彥讚好撐港言論的消息在微博上傳開外，當然引來不少網民出來護航，但護的不是帶來多少熱血青春的井上老師，而是美好的中國。有中國網民指出：「當灌籃高手死在那一年得了，真他X絕了，你一畫漫畫的摻和政治幹什麼，你支持港獨幹嘛！無論多愛櫻木花道和流川楓，中國人才是我的身份。再見了，灌籃高手，永別。​」更有指：「他支持港獨，我就買他的盜版書，對他而言公平的很。 ​」和「當中國有了版權意識，當人們選擇買正版，你卻成了gd（港獨），又一個毀了童年系列，每年重溫從此終止。」可見，他們也知道中國之前是沒有版權意識......其實，筆者想說的重點是，中國網民抵達井上雄彥的方法，就是看盜版，在此停一停，或者部分有「先見之名」的已經由很早前開始抵制行動。

最新畫冊《PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2》，將在 2020 年 4 月 3 日發行（《週刊少年JUMP 》圖片）

《男兒當入樽》最新作品

井上雄彥被中國網民抵制的同時，《週刊少年 JUMP》就剛公布了將推出《PLUS/SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2》最新畫冊，收錄以往的作品和未發表過的畫作草圖。消息一出就引起《入樽》迷的關注，未知今次中國網民的抵制，會不會由畫冊做起呢？如果是的話，恭喜大家，因為屆時將贈送特殊明信片作為限量贈品，會入手的迷絲等於少了一批對手了。

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《男兒當入樽》所存在的魔力，有看過的一定會知道，而且每過一定時間又會想重溫。如果大家又想再睇櫻木花道的熱血﹑不屈不朽﹑面對強敵也奮不顧身的話，可以在 ViuTV 觀看正版的經典廣東話版《男兒當入樽》。說到這，筆者腦中閃過很多櫻木的經典對白，也覺得最光輝的時刻就是現在，那怕滿身傷痛都要回到屬於自己的球場上。

資料來源：自由時報（按此進入）