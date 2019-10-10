日本美女偶像松岡笑南被狂迷上門非禮　竟因「自拍相」出賣住址？

常言道眼大睇過龍，而家眼大都可能會曝露個人私隱資料！日本偶像女團「天使突抜二読ミ」松岡笑南芳齡21，跟多數年輕女士一樣鍾意在社交網絡自拍打卡，沒想到因此而遭狂迷搵上門襲擊非禮！

現年21歲的「松岡笑南」（Twitter@matsuokaena）係日本偶像女團「天使突抜二読ミ」成員，她日前回家途中遇襲，一名陌生男子掩嘴、撲倒地上並上下其手。警方拘捕狂徒後，盤問下得知他竟然放大松岡笑南post上社交網絡的自拍照，藉其明眸瞳孔中之街景倒影而發現她住所位置，跟蹤至家門非禮！

現年21歲的松岡笑南（左三）係日本偶像女團「天使突抜二読ミ」成員。（Twitter@matsuokaena）

日本傳媒報導，松岡笑南於10月1日深夜回家，門口被人從身後用毛巾掩嘴。她倒地後被犯人拖到暗角，任意撫摸其身上部位。松岡笑南掙扎之間臉部受傷，猶幸性侵沒有加劇。警方追查並逮捕26歲男子「佐藤響」，他在警誡下供稱自己是松岡笑南的超級擁躉，坦承犯罪。

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松岡笑南的遭遇看起來像一般痴漢跟蹤非禮案，不過佐藤響的犯案手法極為恐怖，惹人譁然。他竟然從松岡笑南在網上分享的自拍相入手，從她明眸瞳孔發現拍照現場街景的倒影，再以Google Maps街景功能查出跟倒影相符的車站和風景，確認到松岡笑南住處位置。

疑犯佐藤響深入研究松岡笑南自拍相雙目倒影尋找線索，以Google Maps街景功能查出跟倒影相符的車站和風景，確認到松岡笑南住處位置。

事後回顧，可以發現成件事其實都幾癲下。因為佐藤響要侵犯松岡笑南決心之大，由他對松岡笑南照片雙眼例影的固執深入研究可見一斑。佐藤響完全不放過任蛛絲馬跡，觀察松岡笑南眼睛倒影之窗簾、窗口同陽光照射角度，推測對方住幾樓。佐藤響在車站附近埋伏再跟蹤松岡笑南返屋企，部署縝密到令人心寒。松岡笑南嚴重受驚，現時需停工休養。

疑犯佐藤響深入研究松岡笑南自拍相雙目倒影尋找線索，完全不放過任蛛絲馬跡，觀察松岡笑南眼睛倒影之窗簾、窗口同陽光照射角度，推測對方住幾樓。

只能話，現今手機鏡頭像素越來越高，照片也越來越高清細密，不過因為對眼反光而透露出如此巨大資訊量，實在好誇張。佐藤響的做法實在太匪夷所思同戲劇化，乍聽之下好難不覺得是吹水胡說八道。松岡笑南在Twitter分享的自拍照雖然大部份都有戴「大眼仔」con，顯得好有明眸神釆，但是否夠面積清晰倒影周遭景物，我個人來講是懷疑的。