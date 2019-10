蘋果下架「HKmap.live即時地圖」捱轟　Tim Cook反駁：最保障用戶

蘋果(Apple)於中國官方炮轟翌日,即下架提供本港各區突發消息的「HKmap.live即時地圖」,引起國際關注,多家外媒都有報道事件,本港立法會議員莫乃光亦去信蘋果CEO庫克(Tim Cook)要求取消下架決定。不過庫克向員工發出內部信件護航,稱該決定「最能保障我們的用戶(best protects our users)」。

修訂《逃犯條例》風暴持續,香港各區不時出現封路、商戶關門等突發情況,故有人製作了這款「HKmap.live即時地圖」,讓大家可以實時匯報各區交通及突發事件,方便香港人安排行程。

(「HKmap.live即時地圖」截圖)

惟由於地圖有顯示警員行蹤,隨即被中國官方批評,蘋果亦於第二天下架該App,引來揣測。本港資訊科技界立法會議員莫乃光昨(10月10日)去信蘋果CEO庫克,要求取消下架決定,並說「要因為害怕中國施加壓力而自我審查」。

Tim Cook庫克至今未有公開回應,但路透社取得Tim Cook庫克向員工發出的內部信件,內容主要是解釋下架「HKmap.live即時地圖」決定原因。庫克表示,應用程式包含警方檢查站和示威地點等資料,本身是「良性」,但「科技可用作好事或壞事,今次事件亦不例外(technology can be used for good or for ill. This case is no different)」。

庫克未有公開回應,僅向員工發出內部信件。(資料圖片)

Tim Cook庫克解釋,蘋果決定是根據香港警方和蘋果用戶提供的「可靠資料」,「HKmap.live即時地圖」被用作惡意針對個別警察施加暴力,並在沒有警員出沒的地方侵害個別人士和財產(maliciously to target individual officers for violence and to victimize individuals and property where no police are present)」。他形容,該應用程式違反香港法律,亦違反App Store禁止人身傷害指引。

至於在中國官方發聲翌日下架「HKmap.live即時地圖」,惹起揣測,Tim Cook庫克指國家和國際的爭論會持續下去,但並不影響事實,稱蘋果已審視有關問題,認為下架決定「最能夠保障用戶」。

中國官媒人民日報點名批評蘋果讓「HKmap.live即時地圖」上架決定,結果蘋果翌日便下架了「HKmap.live即時地圖」。(網上圖片)

庫克回應5大重點整理如下:

科技可用作好事或壞事 決定根據香港警方和蘋果用戶「可靠資料」 違反香港法律 違反App Store禁止人身傷害指引 下架決定「最能夠保障用戶」

莫乃光回覆香港01記者表示,庫克應看多方面而非單一資料,又說已把網民整合200多頁有關警員問題的資料交予庫克。

暫未知庫克會否再有回應。而事件發生後,「HKmap.live即時地圖」開發者收到不少以簡體字寫的電郵,內容夾雜粗言穢語,大罵開發者「港獨」,強調「香港是中國不可分割一部份」,詳情可看下圖: