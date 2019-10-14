Nokia 800 Tough上手玩：可用WhatsApp、三防夠強、Drop Test測試

HMD Global 自數年前以 Nokia 品牌重推手機之外，就玩起多路線機海戰術來，除了染指最多的中階 Android 智能機之外，今年也帶來更多新元素，皆早前的摺機復刻 2720 Flip 之後，最近就輪到三防機 Nokia 800 Tough 登陸香港市場。 Nokia 800 Tough 講明支援 IP68 防水防塵且耐跌，今次除了為各位帶來外觀、設計、功能等等上手玩固有的內容，當然也要來試試 Drop Test 啦！

硬淨設計、不失流動

不少朋友對這部 Nokia 的新三防出品都頗有興趣，不過上手後就認為它比較大部且厚實，只能說各位都因近年纖薄的智能手機而習慣了手感 － Nokia 800 Tough 由於並非觸控型的 Android 智能手機，在三防機中算是比較流動輕巧的型號了。

Nokia 800 Tough 的機身全身以硬質塑膠物料包裹，確保其吸震、防水能力，同時細心留意一下，會發現不少針對三防機用戶的設計，例如比較大而分散的按鍵，就是為了讓用戶在戴上手套時可以按鍵操作。

Nokia 800 Tough 在香港暫時只會推出黑色，沒有初發布時的迷彩色，比較令人失望（蔡浩騰 攝）

+ 7 + 6 + 5

「半智能」操作系統 － 好過冇

近十年 Android、iOS 手機系統大行其道，我們大部份人都已經習慣了觸控式的大屏幕操作，如今面對一部沒有觸控功能的 800 Tough 又會如何？或者有不少人會單憑「沒有觸控」一點就斷定 Nokia 800 Tough 是一部「功能手機」Feature Phone，然而事實並非如此。

在 800 Tough 內安裝了名為 KaiOS 的手機系統，除了本身出廠已經預載 Facebook、Whatsapp，更有來自 Google 的 YouTube、Google Maps 甚至 Google Assistant 語音助理，如果有需要的話甚至可以在 KaiOS 的市集處下載新 Apps 使用。在可以做到的功能上，絕對超越了一般的 Feature Phone。

然而要將其與現今的智能手機相提並論，也的確不太合適，因為即使有 Apps 可用，Nokia 800 Tough 在沒有觸控之餘也沒有了各式的雲端支援，從 Android／iOS 轉至它當成主力機都會相當痛苦。

作為官方賣點之一的 Google Assistant，只支援英文、印度文及其他歐系語言，連普通話都沒有，相信會令不少香港用家卻步（蔡浩騰 攝）

以 Whatsapp 為例，因為沒有了 Google Drive／iCloud 的雲端備份，從別機轉至 800 Tough 都沒有了所有聯絡人與通訊紀錄；在輸入文字時，又因為沒有觸控鍵盤而只能用筆劃輸入法輸入中文，多年沒有用還真的很難從新上手呀。

Whatsapp 支援 Google Assistant 的語音輸入，不過 800 Tough 的 Google Assistant 並未有任何中文支援，故香港人用尤如自斷半臂，如果親友們不介意的話，用錄音傳訊或者也是另一方法吧？（蔡浩騰 攝）

掉落測試：一如所料硬淨

了解它的系統操作之後，相信大家都會明白 Nokia 800 在這個世代的定位，就是作為智能手機以外的副機、或是讓有特種需要的用戶在較極端環境下仍然可以與外界保持聯絡的手段。

事實上，Nokia 800 Tough 的最大賣點也的確並非智能操作，而是 IP68 防水防塵 + 軍規防震耐摔的性能，IP68 認證在現在的手機而言已非難事，一般大屏幕旗艦都已做到，渾身加入膠蓋防止入水入塵的 800 Tough 當然也不需要懷疑。

而在防摔耐撞能力方面，Nokia 800 Tough 除了取得 MIL-STG-810G 軍規認證、可在極端天氣及氣溫下運作正常之外，官方亦講明它可以抵受從 1.8m 之高度摔落，我們就在這高度之上讓 800 Tough 自由落體兩次：

在 Drop Test 過後，Nokia 800 Tough 的整體功能沒有受到影響，最重要的屏幕完好，只是幾處與地面親吻過的膠邊位置出現了花痕，應該算是通過測試了吧？